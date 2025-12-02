대전시 ‘식장산역’ 착공…2027년 6월 개통 목표

식장산역 위치도. 대전시 제공

시는 2일 동구 판암차량기지에서 식장산역 건설 착공식을 개최했다.

식장산역은 2007년 대전도시철도 1호선 개통 이후 17년 만에 신규 건설되는 최초의 지상 역사다.

반석역~식장산역 구간은 지하철로 45분 내에 이동이 가능해지면서 접근성이 크게 향상될 전망이다.

이장우 대전시장은 “식장산이 지하철역과 바로 연결되면 동구 상권 활성화와 지역 관광의 시너지 효과가 발생할 것”이라며 “식장산 자연경관과 어우러지는 명품 역사로 조성하겠다”고 말했다.