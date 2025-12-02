‘산나비’부터 ‘로스트아크’까지… ‘비버롹스 2025’ 이벤트 공개

스마일게이트 퓨처랩 재단이 인디게임&컬쳐 페스티벌 ‘비버롹스 2025’에서 액션 플랫포머 게임 ‘산나비’의 특별부스를 포함한 특별 이벤트를 공개했다.

산나비 개발사 ‘원더포션’이 운영하는 특별 부스에는 새로 공개한 외전 ‘산나비: 귀신 씌인 날’의 시연공간이 마련된다. 또한 텀블벅 리워드로 큰 호응을 얻었던 철호패를 비롯해 스티커, 아크릴 스탠드 등 산나비 IP를 활용한 굿즈도 만날 수 있다. 굿즈를 구매한 모든 관람객에게는 산나비 IP로 디자인한 전용 쇼핑백이 제공된다.원더포션 유승현 대표는 인디게임 창작 인사이트를 나누는 특별 강연도 한다. ‘산나비 포스트모템: 그때 알았더라면 좋았을 것들’을 주제로 개발 과정에서 얻은 경험과 시행착오를 공유한다.스마일게이트는 산나비 특별부스를 비롯해 관람객이 즐거운 축제를 즐길 수 있도록 비버롹스 2025에 특별함을 추가한다. 먼저 비버롹스 관램객 전원에게 현장 몰입도를 높이기 위한 ‘가이드&퀘스트북’을 제공한다. 퀘스트북에는 전시관 동선과 게임소개, 미션이 담겨있다. 관람객은 퀘스트를 수행해 비버롹스 굿즈와 로스트아크 굿즈 등 경품을 받을 수 있다. 축제를 한 바퀴 도는 동안 자연스럽게 인디게임을 체험하고 미션을 수행할 수 있도록 설계됐다.비버롹스를 찾는 어린이에게는 자연스럽게 게임 창작 과정을 이해할 수 있도록 구성된 ‘어린이용 특별 모험가 가이드북’이 지급될 예정이며 비버롹스를 처음 찾는 관람객을 위해서는 R.G.B 전시 컨셉에 맞춰 난이도에 따른 게임 큐레이션을 제공한다.비버롹스 2025 전시작은 온라인에서도 미리 만나볼 수 있다. 이달 1일부터 스토브(STOVE) 내 ‘비버롹스 온라인 전시관’을 통해 올해 참가작 281개가 순차 공개된다. 관람객은 DDP 오프라인 전시에 출품된 82개 작품은 물론, 현장 부스가 없는 199개 온라인 독점 전시작까지 모두 무료로 플레이할 수 있다.올해 4회째를 맞는 비버롹스는 지난해까지 누적 방문객 2만8000여 명을 기록한 국내 대표 인디게임 축제다. 올해는 오는 5일부터 7일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리며 티켓은 네이버 예약과 티켓링크를 통해 구매할 수 있다.황주훈 스마일게이트 퓨처랩 재단 팀장은 “산나비 특별 부스와 퀘스트북, 온라인 전시관이 하나의 축제가 되어 관람객을 인디게임 세계로 이끌 것”이라며 “창작자와 팬이 같은 공간에서 게임을 주제로 즐기고 이야기하는 비버롹스만의 매력을 느껴보길 바란다”고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지