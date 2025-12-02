부산시, 첫 범죄예방디자인 실무협의체 가동
첫 CPTED 실무협의체 워크숍 개최
셉테드 정책 묶는다… 정책 일관성↑
부산시가 올해 처음으로 ‘범죄예방디자인(CPTED·셉테드) 실무협의체’를 구성하고, 도시 안전정책의 협업 체계를 정비하고 있다.
부산시는 2일 부산역 유라시아플랫폼에서 실무협의체 출범 후 첫 워크숍을 열고 셉테드 정책 방향과 기관 간 협업 방안을 논의했다고 밝혔다.
셉테드(CPTED·Crime Prevention Through Environmental Design)는 조명·동선·시설 배치 등 물리적 환경을 개선해 범죄 기회를 줄이는 환경설계 기반 범죄예방 전략이다. 시는 협의체 구성을 통해 그동안 기관별로 개별 추진되던 CPTED 사업을 처음 통합적으로 조정할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.
이번 워크숍에는 시와 16개 구·군, 부산경찰청, 부산자치경찰위원회, 부산디자인진흥원 등 CPTED 담당자 50여명이 참석했다. 워크숍은 CPTED 개념 교육, 우수사례 공유, 2026년도 부산경찰청 사업계획, 제도개선 의견 청취 등 3시간 동안 실무 중심으로 진행됐다.
워크숍 1강에서는 배기범 부산시 도시공공디자인담당관이 CPTED 기본 원리와 시의 주요 정책을 설명했다. 이어 박재현 부산경찰청 범죄예방대응과 경사가 내년도 경찰청의 범죄예방디자인 사업 계획을 발표하며 현장의 추진 방향을 공유했다.
질의응답 시간에는 각 기관의 사업 추진 과정에서 드러난 애로사항과 개선 필요성이 논의됐다. 중복사업 정비, 기관 간 역할 구분, 협업 구조 확립, 디자인 차별화 등 CPTED 정책의 정비 과제가 주요 안건으로 다뤄졌으며, 일부 사업에 대한 제도개선 건의도 제시됐다.
시는 올해 처음 운영을 시작한 실무협의체를 중심으로 CPTED 정책의 일관성과 연계성을 높이겠다는 계획이다. 시 관계자는 “지역별 안전 취약 요인에 대한 공통된 인식을 만들고, 기관별로 분산됐던 CPTED 사업을 실무협의체를 통해 체계적으로 정비해 나가겠다”고 말했다.
시는 앞으로 CPTED 협의체 운영을 통해 지역맞춤형 안전디자인 기준을 마련하고, 도시 전역에 단계적으로 적용할 수 있는 정책 모델을 구축해 나갈 계획이다.
고미진 시 미래디자인본부장은 “부산의 도시 구조와 주민 생활양식에 적합한 CPTED 정책을 구축하기 위해 협업 구조가 무엇보다 중요하다”며 “실무협의체를 정례화해 기획부터 실행·평가까지 정책 체계를 지속적으로 고도화하겠다”고 밝혔다.
