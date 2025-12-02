부산시, 첫 범죄예방디자인 실무협의체 가동

첫 CPTED 실무협의체 워크숍 개최

셉테드 정책 묶는다… 정책 일관성↑

부산 원룸밀집지역에 적용된 범죄예방 환경디자인(셉테드) 개요도. 부산시 제공

시는 앞으로 CPTED 협의체 운영을 통해 지역맞춤형 안전디자인 기준을 마련하고, 도시 전역에 단계적으로 적용할 수 있는 정책 모델을 구축해 나갈 계획이다.