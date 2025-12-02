포항시, CCU·수소환원제철 실증 추진
경북 포항시가 정부·지자체·연구기관·기업이 참여하는 대형 공공 연구개발사업에 잇달아 선정되며, 탄소저감 전략 기반을 구축하고 있다.
시는 정부, 지자체, 연구기관, 기업이 참여하는 CCU(탄소 포집·활용) 메가프로젝트 실증지로 지난 11월 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 국가 온실가스 감축 목표 달성과 탄소저감 기반 신산업 육성을 위한 대표 공공 R&D 프로젝트다. 포항(철강), 보령(발전) 등 2곳이 확정됐다. 산업군별 탄소배출 특성에 맞춘 포집·전환·활용 기술을 실증하는 것이 핵심이다.
포항은 총 2404억원을 들여 포항제철소에서 하루 50t, 연간 1만6500t의 CO2를 포집해 합성가스(일산화탄소+수소) 및 메탄올로 전환하는 국내 최대 규모의 실증 연구가 추진될 예정이다.
포스코홀딩스와 LG화학, 한국화학연구원, RIST, 포스텍, 경상북도 등 민·관·연이 폭넓게 참여한다.
이와 함께 포항시·KIST·RIST·경상북도와 LTI 플랫폼 구축 협약을 체결하고 공공 연구성과의 산업 현장 적용을 체계적으로 지원하는 기반도 마련했다. 해당 플랫폼은 탄소전환 공정 실증, 지역 기업 기술 이전, 연구 인프라 공동 활용 등 공공 연구의 실질적 확산을 목표로 하고 있다.
내년부터는 국가 연구개발사업인 한국형 수소환원제철 실증 기술 개발에 본격 착수해 친환경 철강 기술 실증이 CCU 사업과 함께 추진될 전망이다.
이는 국가 차원에서 추진하는 철강산업 구조 전환 정책과 맞물려, 포항이 탄소중립 철강 생산체계 전환을 위한 실증·검증의 핵심 무대가 되는 것을 의미한다.
전문가들은 포항이 보유한 산업 인프라와 연구기관 역량, 그리고 중앙정부·지방정부의 지원체계가 결합되면서 국가 탄소중립 과제 실현을 위한 전략적 거점 역할이 더욱 강화될 것이라고 분석한다.
김정표 포항시 일자리경제국장은 “국가 연구개발사업 및 공공기관과의 협력을 확대해 수소환원제철·CCU 등 녹색철강 기술이 지역 산업 생태계에 안착할 수 있도록 행정·정책적 지원을 지속 강화하겠다”고 밝혔다.
