김영록 지사 “2028년 G20 정상회의 전남 유치 준비” 당부

‘2026년 전남 과학기술 진흥 원년’ 등 웅대한 꿈 실현 강조

김영록 전라남도지사가 2일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 도정 현안에 대해 논의하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 2일 “2028년 우리나라에서 개최되는 G20 정상회의의 전남 유치를 준비하고, 2026년 전남 과학기술 진흥 원년을 만드는 등 웅대한 꿈 실현에 최선을 다하자”고 당부했다.