방신실·이동은, LPGA투어 Q시리즈 파이널 출격…“합격증 갖고 오겠다”

5일간 90홀 경기서 ‘톱25’ 들어야

‘핫식스’ 이정은 등 韓 선수 8명 출전

방신실. KLPGA

이동은. KLPGA

이정은은 2018년 당시 8라운드 경기로 진행된 LPGA퀄리파잉 시리즈를 1위로 통과, 2019년 메이저 대회인 US여자오픈 우승으로 그 해 신인상을 수상했다. 하지만 올해