한국e스포츠협회, e스포츠 명예의 전당 스타즈 팬투표 7일까지
한국e스포츠협회가 오는 16일 개최되는 ‘2025 e스포츠 명예의 전당 헌액식’을 앞두고, 팬들이 직접 선정하는 ‘스타즈’ 투표를 7일까지 진행한다.
‘2025 e스포츠 명예의 전당 헌액식’은 한 해 동안 국내·외 e스포츠 대회에서 활약한 선수들을 기념하고 헌액하는 행사다. 한국e스포츠협회가 주최하고 문화체육관광부가 후원한다.
헌액 부문은 총 3개로, ▲현역 선수 중 헌액 기준을 충족한 선수를 선정하는 ‘히어로즈’ ▲은퇴 선수 중 영구 헌액자를 선정하는 ‘아너스’ 그리고 ▲국내·외 대회에서 활약한 선수 가운데 팬 투표로 선정되는 ‘스타즈’로 구성된다. 2024년 기준 ‘히어로즈’에 284명, ‘아너스’에는 16명이 헌액되어 있다.
2025년 신규 헌액자 선정은 국내·외 이스포츠 대회(2024년 12월 1일 ~ 2025년 11월 30일 기준)에서 활약한 선수들의 입상 기록을 검수인단이 1차로 검수하는 과정으로 시작한다. 이후 언론, 방송사, 종목사, 팀 사무국 등 각계를 대표하는 헌액식 선정위원회가 이를 바탕으로 ‘히어로즈’를 선정하고, ‘아너스’와 ‘스타즈’의 후보를 선별한다. 최종 헌액자는 선정위원회와 투표인단의 3차 투표를 통해 확정되며, ‘스타즈’는 팬 투표 상위 6인이 최종 선정된다.
아울러 올해 가장 뛰어난 활약을 펼친 e스포츠 선수를 팬들이 직접 뽑는 ‘스타즈’ 투표가 오는 7일 자정까지 진행된다. 먼저 투표 후보는 선정위원회가 국내·외 대회에서 우승 실적을 보유한 선수 중 1차 투표를 통해 18명의 후보를 선별했으며, 최종 6인은 e스포츠 팬들이 직접 뽑게 된다.
‘스타즈’ 투표는 링크(forms.gle/dnv5MUjBogfJLtso6)를 통해 참여할 수 있으며 아이디당 총 6명에게 투표할 수 있다. 온라인 팬 투표 결과 득표수가 가장 높은 6명의 선수는 e스포츠 명예의 전당 ‘스타즈’ 부문에 1년간 전시된다.
2025 스타즈 후보에는 FC 온라인 ▲‘원더08’ 고원재(1인), 리그 오브 레전드 ▲‘캐니언’ 김건부 ▲ ‘기인’ 김기인 ▲‘케리아’ 류민석 ▲‘오너’ 문현준 ▲‘바이퍼’ 박도현 ▲‘룰러’ 박재혁 ▲‘구마유시’ 이민형 ▲‘페이커’ 이상혁 ▲‘쵸비’ 정지훈 ▲‘제우스’ 최우제 ▲‘도란’ 최현준 ▲‘피넛’ 한왕호(12인), 배틀그라운드 ▲‘살루트’ 우제현(1인), 배틀그라운드 모바일 ▲‘오살’ 고한빈 ▲‘놀부’ 송수안(2인), 철권 ▲‘무릎’ 배재민 ▲‘울산’ 임수훈(2인, 이상 종목별 이름 가나다순)이 올랐다.
‘2025 e스포츠 명예의 전당 헌액식’은 오는 16일 e스포츠 명예의 전당(서울 마포)에서 진행 된다. 이와 함께 국내 e스포츠 산업관계자들의 노고를 치하하는 ‘이스포츠인의 밤’이 열려 공로상(문화체육관광부장관표창), 올해의 종목상, 올해의 팀상도 시상할 예정이다.
