전북도, 산업부 ‘투자유치 우수 지자체’ 선정
국비 보조비율 5~10% 상향
2026년도 약 30억원 지방비 절감
전북특별자치도가 산업통상자원부의 ‘2025년 투자유치 평가’에서 우수 지자체로 선정됐다.
이에 따라 내년 지방투자촉진보조금 국비 지원 비율이 최대 10%까지 올라 2026년 도의 지방비 부담이 약 30억원 줄어들 전망이다.
2일 전북도에 따르면 지역투자촉진사업은 수도권 기업의 지방 이전이나 지방 내 신·증설 투자를 촉진하기 위해 투자금액의 15~50%를 국비와 지방비로 지원하는 제도다. 전북은 이번 평가에서 투자 실적과 기업 정착 지원, 이행 관리 등에서 높은 점수를 받았다.
도는 민선 8기 들어 237개 기업, 17조원 규모의 투자협약을 체결하며 기업 유치 기반을 강화해왔다. 평가 기간(2024~2025년)에는 14개 기업이 총 6525억원을 투자해 761명 고용을 창출했고, 도는 이들 기업에 956억원의 지방투자촉진보조금을 지원했다.
국비 비율 상향에 따라 전주·군산·익산·완주 등 4개 시·군은 5%, 정읍·남원·김제 등 10개 시·군은 10%까지 지원 비율이 오른다. 도는 기업 투자유치와 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
김인태 전북도 기업유치지원실장은 “투자기업의 애로를 상시 관리해온 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 피지컬AI·바이오·방위산업 등 미래 신산업 중심의 투자 생태계를 구축해 기업이 찾아오고 머무는 전북을 만들겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
