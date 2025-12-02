인천시, 도시경관 아카이브 누리집 개편…화보집 온라인 서비스

인천 도시경관 아카이브 누리집. 인천시 제공

시는 지난 2008년부터 변화하는 도시 모습을 기록·수집하고 데이터베이스를 구축하는 경관기록화사업을 추진하고 있다. 특히 올해 마무리된 3차 사업에서는 경관기록과 함께 도시경관 아카이브 누리집 및 관리페이지 기능을 고도화하고 약 4개월간 기능 개선·안정화, 시범 테스트 등을 거쳤다.