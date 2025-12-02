최경주, 필리핀 클락 럭셔리 리조트 ‘한 리저브’에 골프장 설계…6 Moons by KJCHOI 코스 2027년 2월 개장 예정

니클라우스&팔도와 각각 18홀씩 설계 맡아

총 54홀 코스 외에 하이엔드 리조트 등 갖춰

필리핀 클락에 조성중인 럭셔리 리조트 한 리저브(Hann Reserve)에 자신의 이름을 걸고 설계한 '6 Moons' 코스 자문을 위해 현장을 방문한 최경주가 Hann 필리핀 inc.한대식 대표이사(왼쪽 첫 번째) 등과 함게 포즈를 취하고 있다. Hann 필리핀 inc.

필리핀 클락에 들어서는 프리미엄 리조트 한 리저브 조감도. 한 리저브

‘한국산 탱크’ 최경주(55)의 이름을 내건 골프장이 탄생한다.



한국인이 설립한 Hann Philippines inc. (회장 겸 CEO 한대식)가 필리핀 뉴클락 시티에 세계적 수준의 럭셔리 골프리조트로 조성중인 한 리저브(Hann Reserve)에 들어서게 되는6 Moons by KJ CHOI 코스다.



한 리저브는 최경주가 자신의 커리어를 통틀어 최초로 코스 디자인에 참여한 6Moons by KJ CHOI 외에 ‘전설’ 잭 니클라우스(미국)의 드래곤스 랜딩, ‘스윙 머신’ 닉 팔도(영국)가 설계한 카번스 딥(CavernsDeep) 코스 등 총 3개 코스로 이뤄진다.



총 부지 면적 450ha로 규모와 시설면에서 아시아 최고 수준의 럭셔리골프·레저 복합 개발 프로젝트다. 18홀씩 3개 골프 코스(총 54홀) 외에 하이엔드리조트, 리테일과 레지던스 시설을 갖춘 복합휴양리조트다.



3개 코스 중 가장 먼저 개장하는 코스는 드래곤스 랜딩 by 니클라우스로 내년 1월 30일개장 예정으로 막바지 공정에 박차를 가하고 있다. 최경주의 6 Moonsby KJ CHOI는 2027년 2월, 닉 팔도 코스는 2028년 2월개장 예정이다. 또 2026년 11월에는 PGA 오브 아메리카 디벨롭먼트 아카데미가 들어 서게 된다.



최경주는 지난 11월 27일한 리저브(Hann Reserve)를 방문해 한대식 회장과 함께 코스 점검 및 향후 개발 부지를 둘러보았다.



최경주는 “오래전부터 남자시합과 여자시합이 동시에 개최될 수 있는코스가 있었으면 좋겠다고 생각했다”라며 “6 Moonsby KJ CHOI 코스는 변별력있는 코스다. 따라서 정교한 아이언을 바탕으로 전략 플레이를 통한 코스 매니지먼트가 중요한 코스로서 아시아 골프의 새로운 기준이 될 것”이라고 자신이 설계한 코스에 대해 설명했다.



6 Moons by KJ CHOI 코스를 설계하면서 자연 보존을 최우선 기준으로 삼았다는 최경주는 “모래 벙커 사용을 최소화하고, 기존 지형과 지역 수목을 최대한 보존하는게 핵심 원칙” 이라며 “이는 땅을 파며 모래가 유실될 수 있는 벙커를 최소화하되, 유지관리 효율성을 높이고, 장기적으로 지역 생태를 보호하는 가장 책임 있는 방식이다”고 다자인 철학을 밝혔다.



최경주는 니클라우스가 설계한 드래곤스 랜딩 코스에 대해서도 “지형적 아름다움을 훌륭하게 살렸다. 자연적인 흐름과 전략적 요소가 조화를 이루며, 플레이어에게 깊은인상을 주는 코스”로 평가했다.



한 마디로 드래곤스 랜딩 코스가 파워와 균형, 카번스 딥 코스는 정교한전략에 중점을 두었다면 자신이 설계한 6 Moons by KJ CHOI 코스는 환경과 지속 가능성을중심에 둔 설계 철학이라는 설명이다.



최경주는 한 리저브 프로젝트는 필리핀 골프 산업을 세계로 연결하는 플랫폼이라는 견해도 밝혔다.



그는 “한 리저브는 단순한 골프 시설을 넘어, 필리핀 골프 문화가세계 시장과 만나는 새로운 관문이 될 것”이라며 “6 Moons by KJ CHOI 코스 역시 글로벌골퍼들이 찾는 확실한 목적지가 될 것이다”고 전망했다.



최경주는 마지막으로 “한 리저브의 6Moons KJ CHOI 코스는디자이너로서 나의 여정에 새로운 장”이라며 “열정, 정교함, 그리고골프라는 게임을 향한 존경을 담은 코스로 여러분을 초대한다”고 덧붙였다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



