유네스코 등재 13주년 기념…아리랑 송년의 밤
강원도 정선군은 5일 아리랑센터 아리랑홀에서 아리랑의 유네스코 인류무형문화유산 등재 13주년 기념 ‘아리랑 송년의 밤’ 행사를 개최한다.
아리랑제 50주년을 성공적으로 마무리한 한 해를 군민과 함께 돌아보고, 세계 속 문화유산으로 확장되는 아리랑의 가치를 공유하고자 마련한 행사다.
기념행사는 유네스코 등재 13주년과 송년 콘서트를 연계한 통합형 축제로 운영된다. 지역 주민들에게 풍성한 연말 공연을 선사하고 소통과 화합의 장을 마련한다.
특히 아리랑과 정선군을 주제로 한 공연 중심 프로그램을 통해 지역 문화에 대한 자긍심을 높이고 무형문화유산 도시로서의 위상을 높여갈 계획이다.
행사는 5일 오후 7시부터 아리랑센터 아리랑홀에서 진행된다.
정선군립아리랑예술단을 비롯해 트롯가수 서희철, 팝피아니스트 임학성, 드러머 안기승, 베이시스트 류인기, 소프라노 김희정, 대한민국 대중음악계의 상징적 인물인 송창식·정훈희, 기타리스트 함춘호 등이 무대에 오른다.
초청 인사와 지역 주민 등 약 500명이 참여할 예정이며, 아리랑을 매개로 한 역동적인 공연과 송년 세레모니가 이어질 계획이다.
군은 이번 행사를 통해 아리랑의 국제적 위상과 지역 문화의 정체성을 재조명하고, 군민과 함께 따뜻한 연말 분위기를 나누는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대하고 있다.
김재성 문화체육과장은 2일 “이번 행사는 정선군의 문화적 정체성과 지역 공동체의 역량을 다시 확인하는 의미 있는 자리로 펼쳐질 것”이라며 “아리랑제 50주년을 함께 만들어온 군민 여러분의 참여와 열정이 있었기에 정선아리랑의 가치가 더욱 넓은 무대로 확장되고 있다”고 말했다.
이어 “앞으로도 정선군은 전통과 현대가 조화된 다양한 문화예술 활동을 통해 아리랑의 세계적 위상을 강화하고, 군민이 함께 누리는 문화도시 기반을 충실히 만들어 가겠다”고 덧붙였다.
