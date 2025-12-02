[속보] 이 대통령, 3일 저녁 ‘내란청산 시민대행진’ 참여
이재명 대통령이 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞는 3일 시민단체가 주최하는 장외 행사에 참석한다.
대통령실은 “이 대통령은 3일 오후 7시에 개최되는 ‘12·3 내란외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민 대행진’에 참여할 예정”이라고 2일 밝혔다.
현직 대통령이 시민단체가 여는 집회에 나서는 것은 매우 이례적이라는 평가가 나온다.
민주주의 위기 상황을 이겨낸 원동력이 국민에게 있다는 점을 강조하는 한편 새 정부 국정 기조인 ‘국민주권주의’를 상징하는 행보로 풀이된다.
이 대통령이 ‘빛의 혁명’을 상징하는 응원봉을 들고서 행사에 참여할 가능성도 대통령실 내에서 거론되고 있다.
시민단체 ‘내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회’가 행사를 주관한다. 더불어민주당을 비롯해 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당도 참여한다.
