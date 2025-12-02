이상일 시장 “용인, 대한민국 미래 경쟁력 핵심 지역 될 것”…배경은
이상일 경기도 용인특례시장이 “용인은 단일도시로는 세계 최대 규모의 반도체 생태계를 갖게 되고, 용인은 대한민국 미래 경쟁력의 핵심 지역이 될 것”이라고 목소리를 높였다.
이 시장은 1일 ‘굿모닝 OBS’에 출연해 “용인에서는 반도체 초대형 프로젝트가 세 곳에서 진행되며 반도체 투자규모가 확대돼 1000조원에 육박한다”며 이같이 밝혔다.
그는 “처인구 원삼면 ‘용인 반도체클러스터 일반산업단지’에 SK하이닉스가 당초 122조원을 투자하기로 했으나 최근 600조원으로 대폭 늘리겠다고 했다”며 “처인구 이동·남사읍 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산업단지’에는 삼성전자가 360조원을 투자, 삼성전자 기흥캠퍼스에는 20조원이 투자될 계획”이라고 설명했다.
그는 “대한민국 올해 예산이 673조원이고, 내년 예산안이 728조원”이라며 “대한민국 1년 예산보다 훨씬 많은 규모의 반도체 투자가 용인에서 이뤄진다”고 했다.
이날 이 시장은 반도체산업 생태계 구축을 위한 교통망 확충과 인구 증가에 따라 시민의 생활을 윤택하게 만드는 문화와 생활체육 인프라 확충에 대한 계획도 밝혔다.
그는 “용인 첨단시스템반도체 국가산단 북쪽에 있는 ‘국도 45호선’ 대촌교차로에서 안성 장서교차로까지 12.5㎞ 구간을 4차로에서 8차로로 확장하는 사업은 예비타당성 조사가 면제돼 착공과 완공시기가 3년 가량 앞당겨진다”며 “공약사업인 반도체고속도로(화성 양감~용인 남사·이동~용인 원삼~안성 일죽)에다 ‘용인~충주 고속도로’ 사업이 최근 민자 적격성 조사를 통과했고, 경부고속도로 기흥IC에서 서울 양재까지 26.1㎞ 구간에는 지하고속도가 생긴다”고 말했다. 이어 “서울 잠실에서 시작해 용인 국가산단 지역 등 처인구를 남북으로 관통해서 청주공항과 오송역까지 연결되는 135㎞ 길이의 ‘중부권 광역급행철도(JTX)’ 사업은 민자로 추진되는 데 국토교통부가 한국개발연구원에 민자 적격성 조사를 의뢰한 상황”이라고 덧붙였다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
