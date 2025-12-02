이상일 시장 “용인, 대한민국 미래 경쟁력 핵심 지역 될 것”…배경은

“공약사업인 반도체고속도로(화성 양감~용인 남사·이동~용인 원삼~안성 일죽)에다 ‘용인~충주 고속도로’ 사업이 최근 민자 적격성 조사를 통과했고, 경부고속도로 기흥IC에서 서울 양재까지 26.1㎞ 구간에는 지하고속도가 생긴다”고 말했다.

이어 “서울 잠실에서 시작해 용인 국가산단 지역 등 처인구를 남북으로 관통해서 청주공항과 오송역까지 연결되는 135㎞ 길이의 ‘중부권 광역급행철도(JTX)’ 사업은 민자로 추진되는 데 국토교통부가 한국개발연구원에 민자 적격성 조사를 의뢰한 상황”이라고 덧붙였다.