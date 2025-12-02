성남시, 생성형 AI 교육 큰 호응…기업 만족도 90%

정부 지원사업 이해, 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 및 사업신청서 작성, AI 기반 실무 활용 전략 등을 중심으로 구성됐으며, 실제 업무에 바로 적용할 수 있도록 전 과정이 실습 중심으로 진행됐다.

경기도 성남시는 혁신지원센터가 올해 진행한 생성형 인공지능(AI) 및 디지털 역량 강화 교육에서 평균 만족도 90%(5점 만점 중 4.5점)를 기록하며 높은 호응을 얻고 있다고 2일 밝혔다.성남시 혁신지원센터는 기업의 실무 역량 강화를 위해 수준별·수요별 맞춤형 교육을 운영하고 있다. 올해만 8회 교육에 총 300여 명이 참여했다. 사업계획서 작성, 프롬프트 엔지니어링, 웹 앱 개발, 이미지·영상 제작 등 기초부터 중급·실무까지 다양한 수준의 생성형 AI 교육을 통해 기업 맞춤형 실습 중심 프로그램을 제공하고 있다.이를 통해 문서작성 자동화, 콘텐츠 제작, 데이터 분석 등 실제 업무에 즉시 활용 가능한 AI 기반 역량을 강화하는 데 중점을 두고 있다.지난달 24일에는 내년도 정부 공모사업 참여를 준비하는 기업의 경쟁력 제고를 위해 기업들을 대상으로 ‘생성형 AI 활용 공모사업신청서 작성 교육’을 개최한 바 있다.교육에 참여한 오큐텍 송인창 대표는 “AI 교육을 통해 시장·기업 분석 등 시간이 많이 걸리던 작업을 단시간에 처리할 수 있어 큰 도움이 됐다”며 “내년 응용 교육도 기대하고 있다”고 말했다.센터는 2022년 개소 이후 교육뿐 아니라 디지털AI 전환 기술교류회, 연구개발(R&D) 기획과제 지원, 특허기술 이전 지원 등 다양한 기업지원 프로그램을 운영하며 기업 성장 지원에 힘쓰고 있다.신상진 시장은 “이번 교육을 포함한 혁신지원센터의 다양한 지원 프로그램이 기업들의 공모과제 준비와 혁신 역량 강화에 실질적인 도움이 되고 있다”며 “앞으로도 기업이 필요로 하는 맞춤형 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지