시사 전체기사

[속보] 한미, 원자력·조선·핵잠 등 분야별 실무협의체 조속가동 합의

입력:2025-12-02 06:03
공유하기
글자 크기 조정

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
尹 “체포 지시 새빨간 거짓말” 재판서도 책임 떠넘기기 급급
인권위 “숨진 양평공무원에 진술 강요”…특검 수사관 고발
보안에 매년 수백억 썼는데… 퇴사자, 인증키로 쉽게 들락날락
日 올해의 유행어에 다카이치 “일하고 일하고 일하고…”
‘지선 출마’ 전현희·김병주·한준호 與 최고위원직 사퇴… 1월 보궐선거
與, 특검 한번 더 한다… 李 “내란 방치 땐 재발”
부산 공방서 20대 수강생 톱날에 목 베여 사망
부자아빠, 비트코인 33억어치 팔더니…“코인 가진 사람 부자될 것”
국민일보 신문구독