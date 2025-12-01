임태희 “경기교육, 변화하는 시대 맞는 청렴 실천으로 도약해야”
임태희 경기도교육감이 “변화하는 시대에 걸맞게 새로운 청렴 실천으로 경기교육이 도약할 수 있도록 여러분이 동행해주시길 바란다”고 당부하고 나섰다.
임 교육감은 1일 북부청사에서 열린 ‘교육공동체와 함께하는 경청(경기교육 청렴) 동행’ 행사에 참석해 “우리 학생들에게 공정하고 투명한 교육을 제공하기 위해서는 하늘나라 CCTV가 계속 찍고 있다고 생각하고 늘 떳떳하게 행동해야 한다”면서 이같이 밝혔다.
경청 동행은 경기도교육청이 청렴한 경기교육 실현을 위해 교육공동체와 청렴 정책 공감대를 형성하고 청렴 의지를 다지는 자리로, 특히 학부모·교원·지방공무원 136명을 ‘경청 청신호 지원단’으로 위촉해 함께 청렴을 실천하는 첫걸음을 내디뎠다
이들은 청렴과 신뢰로 호응하는 지원단이라는 의미로 소속 지역의 다양한 청렴 행사 참여, 서포터즈 활동, 청렴 정책에 대한 의견 제안 등 활발한 소통으로 교육 현장에서 청렴 파수꾼의 역할을 할 예정이다.
도교육청은 현장형 청렴 정책을 추진하는 제도적 기반을 구축하기 위해 5월 국민권익위원회와 청렴인재 양성, 교육 현장 청렴 문화 확산을 위한 업무협약을 체결한 데 이어 8월에는 ‘경기도교육청 청렴도 향상 및 부패방지 기본 조례’를 제정한 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
