日 올해의 유행어에 다카이치 “일하고 일하고 일하고…”
제42회 자유국민사 신어·유행어 대상 수상
시상식 참석한 다카이치 “과로 장려 아냐”
일본 출판사 자유국민사 선정 올해의 유행어 대상에 “일하겠다”를 다섯 차례 외친 다카이치 사나에 일본 총리의 집권 자민당 총재 선거 승리 소감이 뽑혔다.
다카이치 총리는 1일 일본 도쿄에서 열린 제42회 자유국민사 신어·유행어 대상 시상식에서 연간 대상 수상자로 호명됐다. 시상식에 참석한 다카이치 총리는 수상 소감으로 “일하고, 일하고, 일하고, 일하고, 일한다는 발언에 찬반양론이 있다”며 “기여하고 싶은 마음이 있었던 것으로 과로를 장려하려는 의도는 없었다. 오해하지 않길 바란다”고 말했다.
다카이치 총리는 지난 10월 4일 자민당 총재 선거에서 승리한 직후 기자회견을 통해 자신의 ‘워라밸’(일과 삶의 균형)을 포기하겠다며 “일하고, 일하고, 일하고, 일하고, 일하겠다”고 말했다. 자유국민사는 이 발언을 올해의 유행어로 지목했다. 자유국민사는 1984년부터 매년 12월 올해의 유행어를 선정해 왔다.
다카이치 총리는 지난 10월 21일 자민당 총재 자격으로 출마한 임시국회 총리 지명 선거에서 집권을 확정했다. 이날 시상식에는 임시국회에서 총리로 취임할 당시 입었던 파란색 상의를 입고 참석했다.
자유국민사는 홈페이지에서 “다카이치 총리의 기합이 들어간 발언에 재계가 깜짝 놀랐다. 일하고 또 일한 결과로 최초 여성 총리의 현재가 있는 것”이라고 대상 선정 배경을 설명했다.
이어 “새벽 3시 근무는 논란을 불러왔지만 한편으로는 ‘일이 원래 그런 것’이라며 공감한 ‘쇼와(1926년 12월~1989년 1월) 세대’도 사실 많았을 것”이라며 “국내외 문제가 산적해 어느 하나도 방심할 수 없다”고 덧붙였다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
