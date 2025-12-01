퇴사 직원에 ‘180만원’ 손해배상 요구한 치과

고용노동부. 뉴시스

B씨는 “면접 때 들은 업무와 실제 업무가 다르고, 새벽 근무까지 강요받았다”며 입사 이틀 만에 퇴사했고, 임금 약 25만원을 받았다.

문제는

병원 측이 이후 B씨에 대해 약 180만원의 손해배상금을 청구했다는 것이다. 병원 측은

B씨에게 내용증명을 보냈는데, 여기엔 ‘근로자가 퇴사 한 달 전에 퇴사 사실을 알리지 않으면 1일당 평균임금의 50%에 해당하는 손해에 대해 배상할 수 있다’는 내용이 담겨 있었다.

현행 근로기준법 제20조는 근로계약 불이행에 대한 위약금이나 손해배상액을 미리 정하는 것을 엄격히 금지하고 있다. 이를 위반하면 과태료·벌금 또는 정식 수사로 이어질 수 있다.

조사 과정에서 폭언과 가혹 행위 등 추가적인 불법 정황을 포착했다.

이에

지난 24일부터 특별근로감독으로 전환해 감독관 7명으로 구성된 전담팀을 투입, 전방위적인 조사를 벌였고 추가 자료 확보를 위해 압수수색까지 하게 된 것이다.

앞서 김영훈 노동부 장관은 “위약을 예정하는 계약은 노동시장 진입부터 구직자의 공정한 출발을 해치는 것이므로 결코 정당화돼선 안 된다”고 밝힌 바 있다.