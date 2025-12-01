정해권 인천시의장, ‘희망 2026 나눔캠페인’ 출범식 참석
정해권 인천시의회 의장(국·연수구1)은 1일 인천시청 애뜰광장에서 열린 ‘희망 2026 나눔캠페인 출범식’에 참석해 지역사회 나눔 확산의 의미를 강조했다.
인천사회복지공동모금회가 주관하고 인천시가 함께한 이번 행사는 내년 1월 31일까지 62일간 진행되는 연말연시 대표 모금 캠페인의 시작을 알리는 자리로 마련됐다.
출범식은 정 의장을 비롯해 유정복 인천시장과 도성훈 인천시교육감, 기부자 대표, 각계 기관·단체 관계자 등이 참석한 가운데 개회 선언과 주요 계획 보고, 성금 전달식, 사랑의 온도탑 시연 등으로 진행됐다.
정 의장은 “희망 나눔 캠페인은 어려운 이웃을 향한 인천의 따뜻한 마음을 모으는 중요한 시작점”이라며 “올해도 시민 여러분의 참여가 사랑의 온도탑을 따뜻하게 채우고 지역 곳곳의 복지 사각지대를 밝히는 큰 힘이 되길 바란다”고 말했다.
이어 “인천시의회는 도움이 절실한 이웃에게 제도적 지원이 안정적으로 전달될 수 있도록 예산과 정책을 세심하게 챙기겠다”며 “연말연시 어려움을 겪는 분들에게 희망이 닿도록 시민과 함께하는 의정 활동에 최선을 다하겠다”고 강조했다.
한편, 행사에서는 초고액 기부자와 나눔명문기업 등 ‘캠페인 1호 기부자’의 성금 전달과 함께 배분금 전달식, 사랑의 온도 100도 달성을 기원하는 시연이 이어지며 캠페인의 본격적인 출범을 알렸다.
인천사회복지공동모금회는 올해 인천지역 모금 목표액을 108억8000만원으로 제시했으며 시민 참여 확대를 위한 다양한 모금 활동을 전개할 예정이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
