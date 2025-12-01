여성단체 “장경태·민주당, 성추행 본질 흐려…전형적인 2차 가해”
장경태 더불어민주당 의원과 민주당을 향해 여성단체가 “성추행 사건에 불필요한 사적 관계를 끌어들여 피해자의 신뢰성과 평판을 훼손하는 전형적인 2차 가해를 가했다”고 비판했다.
한국여성정치네트워크는 1일 논평을 내고 장경태 의원의 성추행 의혹에 대해 “본 사건의 핵심이 ‘피해자가 성추행 혐의로 가해자를 고소한 사건’임을 다시 한 번 분명히 밝힌다”며 이 같이 밝혔다.
단체는 장 의원이 “수사에 성실히 임하겠다 말하면서도 공개적으로 국회 기자회견에서 피해자이자 고소인의 신상을 특정할 수 있는 정보를 언급하였고, 나아가 피해자의 지인 정보를 공개하며 사건의 본질을 흐리는 발언을 서슴지 않았다”며 “더 나아가 본 사건을 피해자에 대한 제3자의 ‘데이트폭력’ 문제로 규정”했다고 지적했다.
또한 “피해자는 사건 발생 직후 가해자의 사회적·정치적 지위를 고려하여 즉각적으로 신고하지 못했다”며 “또한 이후 가해자 측의 ‘조직적이고 체계적인 위협적 움직임’을 감지하여 고소에 이르게 되었다”고 짚었다.
그러면서 “이러한 정황은 이 사건이 단순한 사적 갈등이 아니라 권력관계 하에서 발생한 위력 기반 성폭력 사건임을 시사한다”며 “특히 민주당은 그간 소속 정치인의 위력 성폭력 사건이 반복되어 왔으며, 그 과정에서 드러난 성인지 감수성의 부재·무책임한 대응은 사회적 비판을 받아왔다”고 강조했다.
특히 민주당에 대해 “보좌진협의회는 사건 자료로 볼 수 없는 AI 합성 이미지로 의심되는 사진을 협의회 게시판에 게시하여 사건의 맥락을 왜곡하고, 피해자와 가해자의 위치를 전복시키려는 듯한 의도를 노출했다”며 “이는 수사에 대한 불필요한 외압의 시그널이자, 피해자에게 불리한 환경을 조성하려는 심각한 문제적 행위”라고 평가했다.
단체는 “이번 사건은 국회의원과 보좌직원 사이에서 발생한 만큼 국회 차원의 책임 있는 대응과 피해자 보호 체계 구축이 반드시 뒷받침되어야 한다”며 “국회는 피해자 보호·2차 가해 예방·유사 사건 재발 방지를 위한 명확한 기준과 절차를 마련해야 하며, 2차 피해 예방을 위해 개입해야 한다”고 주장했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
