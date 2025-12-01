라이엇 게임즈, LCK 연말 사진전 ‘시퀸스 2025’ 진행
오는 6일부터 3주 동안 LoL파크서 무료 관람
LCK의 한 해를 담아낸 사진전 ‘시퀀스 2025(SEQUENCE 2025)’가 6일부터 롤파크에서 열린다.
LCK는 라이엇 게임즈에서 주최하는 ‘리그 오브 레전드(LoL)’ e스포츠 한국 프로 리그다. 이번 사진전은 오는 6일부터 28일까지 약 3주간 서울시 종로구 소재 LoL파크에서 진행한다.
행사는 별도 사전 신청 없이 누구나 관람할 수 있다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 8시까지다. 오픈 첫날인 6일은 오후 12시부터 문을 연다.
시퀀스 2025는 올 한 해의 팀과 현장, 팬들의 순간을 하나의 흐름으로 엮은 LCK의 스토리를 시각적으로 경험할 수 있도록 기획됐다. 라이엇 PC방과 맞닿아 있는 리셉션 데스크를 시작으로 롤파크 전체가 사진 전시회장으로 꾸며지며 관람객은 전시의 흐름을 따라 작품을 감상할 수 있다.
전시는 ▲팀별 시즌 사진을 담은 TEAM 존 ▲주요 국제 대회 및 정규 리그의 순간을 모은 SCENE 존 ▲LCK와 함께한 팬들의 응원과 비하인드를 아카이브한 FAN 존으로 구성된다. 시즌 주요 장면의 리캡 영상과 미공개 비하인드 컷, 베스트 치어풀 모음 등 영상 콘텐츠도 상영된다.
다양한 협업 작품과 특별 설치물도 마련된다. 팀별 시퀀스를 픽셀 기반 그래픽으로 재해석한 그림바지(Studio Pants) 작가의 10개 팀 아트워크와 LCK가 올해 석권한 3개 국제 대회(FST, MSI, Worlds)의 우승 순간을 포스코의 ‘포스아트(PosART)’ 기술로 구현한 작품이 전시될 예정이다.
또한 현장을 찾은 팬들이 전시의 흐름에 맞춰 원하는 카드를 선택해 하나의 작품으로 완성하는 ‘시퀀스 카드’ 기념품 프로그램도 운영된다. 관람객들은 롤파크 내 LCK SHOP에서 사진전을 기념하는 소정의 굿즈를 받을 수 있다.
전시에 대한 자세한 내용은 추후 LCK 공식 채널을 통해 안내될 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사