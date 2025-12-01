넷마블 엠엔비 쿵야 레스토랑즈, CJ제일제당과 콜라보

넷마블의 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비가 ‘쿵야 레스토랑즈’를 앞세워 CJ제일제당과 컬래버레이션을 진행한다.

오는 10일까지 CJ제일제당 공식몰 CJ더마켓에서 매거진 읽기, SNS 팔로우, 댓글 작성 등 총 7개의 미션을 모두 완료하면 선착순으로 콜라보 캘린더 기획팩을 증정하는 프리퀀시 이벤트다.캘린더 기획팩은 쿵야 레스토랑즈 이미지와 CJ제일제당 제품을 활용한 2026년 캘린더와 아크릴 키링, 스티커 총 3종 구성이다.이 외에도 쿵야 레스토랑즈 인스타그램 채널에 이번 콜라보에 대한 기대평을 남기면 추첨을 통해 20명에게 기획팩을 선물한다.이벤트 관련 자세한 내용은 쿵야 레스토랑즈 공식 인스타그램 및 CJ더마켓 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.쿵야 레스토랑즈는 엠엔비에서 전개하는 IP로 '쿵야'의 스핀오프 브랜드다. 2022년을 사는 쿵야들의 이야기를 담은 '쿵야 레스토랑즈'를 인스타그램을 통해 선보였고, 현재 팔로워 16.7만명을 기록하며 MZ세대 사이에서 큰 인기를 이어가고 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr