황효진 인천시 부시장·윤원석 인천경제청장 동반 사의표명
“조직 쇄신 기회 위해”
황효진 인천시 글로벌도시정무부시장과 윤원석 인천경제자유구역청장이 1일 사의를 표명했다.
인천시는 이날 출입기자단 공지를 통해 “황효진 글로벌도시정무부시장과 윤원석 인천경제자유구역청장이 전격 사의를 표명했다”고 밝혔다.
이어 “조직의 새로운 활력 제고와 변화된 시정 환경에 능동적으로 대응하기 위한 조치”라며 “황 부시장과 윤 청장은 인천시 발전을 위해 헌신해 온 공로가 있으나, 조직 쇄신의 기회를 위해 사의를 표명하기로 했다”고 설명했다.
황 부시장은 민선 6기 유정복 인천시장의 시장직 인수위원회 위원에 이어 2017년 4월부터 제9대 인천도시공사 사장을 지냈다. 황 부시장은 또 민선 8기 유 시장의 시장직 인수위원회 지역균형발전분과 위원을 맡았고 2023년 11월부터 2년간 글로벌도시정무부시장을 맡았다.
윤 청장은 1986년 코트라에 입사해 벤쿠버무역관장, 부산무역관장, 로스앤젤레스KBC 센터장, 기획조정실장 등 주요 보직을 거친 후 임원으로 승진하며 경제통상협력본부장을 역임했다. 이후 지난해 2월 제8대 인천경제청장으로 취임했다.
시 관계자는 “후임 인사 및 구체적인 일정은 추후 공지할 예정”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
