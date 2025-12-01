고양미래비전네트워크 출범…민경선, 정책토크쇼 참여

고양 미래 비전 제시…본격 정치 행보

진보 진영 유튜버들과 함께해 눈길

‘고양시 내일’ 심도깊은 논의 이어져

민경선 경기교통공사 사장이 지난 29일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 고양미래비전네트워크 출범기념 정책토크쇼에서 참석자의 질문을 경청하고 있다. 고양미래비전네트워크 제공

이들은 고양시가 직면한 현안과 향후 도시 전략에 대해 질의와 논평을 이어가며 토론의 깊이를 더했다. 이러한 참여는 최근 정치 의제 형성에서 온라인 플랫폼의 영향력이 커진 흐름과 맞물리며 지역 정치권에서도 주목을 받았다.

고양미래비전네트워크 관계자는 “시민들의 적극적인 참여로 정책 공론장의 가능성을 확인했다”며 “앞으로 고양시 미래를 위한 실질적 정책 대안을 만들어가는 시민 중심 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.