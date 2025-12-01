부천시, 기업·과학고 유치 등 ‘투트랙’ 성과…도시경쟁력 향상

조용익 경기 부천시장이 9월 '틈만나면, 현장속으로'를 열고 부천역 일대 막장 유튜버 문제 해결에 대해 강력한 의지를 밝히고 있다. 부천시 제공

미래 첨단산업 생태계 윤곽

시는 선도기업 입주를 계기로 산업 구조를 고도화하고 우수 일자리를 늘려 인재 유입과 생활 인프라 강화를 동시에 추진할 계획이다. 이를 통해 도시 경쟁력을 끌어올리고 자족도시로의 전환에 속도를 낸다는 방침이다.

부천대장 도시첨단산업단지에 들어설 대한항공 반조감도. 부천시 제공

시는 지난 2월 부천고를 과학고로 전환하는 방식으로 ‘부천과학고’ 유치에 성공했다. 소사구 송내동에 있는 부천고는 2016년부터 과학중점고로 운영돼 수학·과학·정보 교과 비중을 크게 늘려 왔고 과학고 전환 시 교육과정 연계성과 예산·시간 절감 측면에서 강점을 인정받았다. 로봇·문화도시 역량을 결합한 창의융합교육 모델을 제시한 점도 과학고 지정에 주효했다.

시민생활 현안 해결 가시적 성과

시는 민생 현안 해결에도 강한 실행력을 보이고 있다. 최근 부천역 일대 ‘막장 유튜버’ 근절을 위해 강경 대응을 펼친 결과 112신고 건수가 약 74%, 국민신문고 등 민원 접수 건수도 약 82% 줄어드는 등 효과가 나타났다.