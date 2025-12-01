충남도, ‘탄소→친환경 항공유’ 시장 선점 나선다
충남도가 이산화탄소를 포집해 친환경 항공유(e-SAF)를 생산하는 탄소중립 신산업 선점에 나선다.
1일 도에 따르면 보령 ‘이산화탄소 전환을 통한 e-SAF 생산 기술 개발(보령 탄소 전환 e-SAF)’ 사업이 최근 과학기술정보통신부 국가연구개발사업평가 총괄위원회에서 예비 타당성 조사를 통과했다.
보령 탄소 전환 e-SAF는 지난해 10월 과기정통부 ‘이산화탄소 포집·활용 초대형 사업(CCU 메가 프로젝트)’ 대상에 선정되며 지난 1월부터 예타 조사를 받아왔다. CCU는 발전·산업 공정에서 배출된 이산화탄소를 모아 메탄올이나 이차전지 소재, e-SAF 등으로 전환하는 기술이다.
앞서 도는 예타 통과를 위해 보령화력에서 ‘그린올(Green-ol) 신에너지 기술 실증’을 진행했다. 그린올은 이산화탄소를 전기, 물, 미생물 등과 반응시켜 그린 에탄올, 메탄올, 플라스틱 원료, 지속가능 항공유(eSAF) 등으로 전환하는 차세대 CCU 기술이다.
보령 탄소 전환 e-SAF 사업은 LG화학이 주관하고, 한국과학기술연구원(KIST), HD현대오일뱅크가 참여한다. 2030년까지 1402억원을 투입해 한국중부발전 보령발전본부에서 발생하는 이산화탄소를 포집, e-SAF를 생산하는 기술 실증 프로젝트를 추진한다.
중부발전 저탄장 인근에는 국내 최대 이산화탄소 습식 포집 설비가 설치돼 있어 안정적으로 이산화탄소를 공급받을 수 있다. 포집한 이산화탄소와 수소를 화학적 합성 공정으로 전환한 뒤 정제 등 첨단 기술을 거쳐 e-SAF를 생산하게 된다.
실증 규모는 연간 이산화탄소 4000t 전환, e-SAF 700t 생산으로 설정했다.
도는 LG화학 등 주관·참여 기업과 내년 상반기 업무협약을 맺고, 안전·환경 기준에 맞는 플랜트를 설계할 수 있도록 인허가 절차를 지원하기로 했다. LG화학 등은 2027년 실증 플랜트 건설을 시작해 2030년까지 실증을 완료할 계획이다.
EU와 국제민간항공기구(ICAO)는 e-SAF 의무 혼합 비율을 2027년 1%에서 2035년 7∼10%로 강화할 계획이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
