충남도, ‘탄소→친환경 항공유’ 시장 선점 나선다

1일 도에 따르면

보령 ‘이산화탄소 전환을 통한 e-SAF 생산 기술 개발(보령 탄소 전환 e-SAF)’ 사업이 최근 과학기술정보통신부 국가연구개발사업평가 총괄위원회에서 예비 타당성 조사를 통과했다.

포집한 이산화탄소와 수소를 화학적 합성 공정으로 전환한 뒤 정제 등 첨단 기술을 거쳐 e-SAF를 생산하게 된다.

도는 LG화학 등 주관·참여 기업과 내년 상반기 업무협약을 맺고, 안전·환경 기준에 맞는 플랜트를 설계할 수 있도록 인허가 절차를 지원하기로 했다.

EU와 국제민간항공기구(ICAO)는 e-SAF 의무 혼합 비율을 2027년 1%에서 2035년 7∼10%로 강화할 계획이다.