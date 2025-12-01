‘1인 1표제’ 초선의원 언로 막은 정청래 지도부

당헌·당규 개정에 집중해야 할 시기에 1인 1표제를 끼워 넣은 게 부적절하다”는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다.

더불어민주당 초선 모임인 '더민초'가 1일 당 지도부에 이른바 '1인 1표제' 도입을 포함한 당헌·당규 개정 추진에 관한 의견을 전달하려고 했으나 지도부 반대로 무산된 것으로 파악됐다.민주당 관계자에 따르면 더민초는 전날 여의도 한 식당에서 20여명의 의원이 모여 간담회를 가졌다. 이 자리에서는 1인 1표제 도입 자체를 반대하는 것은 아니나 시기와 절차가 적절하냐는 문제 제기가 있었다고 전해졌다. 일부 의원은 "내년 지방선거 룰세팅을 위한 원포인트하지만 이번 당헌·당규 개정이 최고위원회와 당무위원회 등 절차를 거친 만큼 중앙위원회에 새로운 안건을 상정하기는 쉽지 않다는 데 공감대가 형성됐다. 한 관계자는 "1인 1표제를 포함한 중앙위 의결 이후에 당 태스크포스(TF) 차원에서 마련한 보완책을 가지고 2차 중앙위를 요청할 가능성 있다"면서 "이번 중앙위 때 보완책을 넣어 특별결의하면 어떻냐는 의견까지 나왔다"고 전했다.더민초는 이 같은 의견을 종합해 이날 오전 비공개 최고위에 배석해 전달하려고 했지만, 당 지도부는 '절차상의 이유'로 거절한 것으로 알려졌다. 더민초 소속 초선 의원들은 별도 입장문을 내거나 기자회견을 열어 당 지도부에 유감을 표명할 예정이다.다만 일각에서는 의견 전달 무산 과정을 두고 최고위 보고에 앞서 1인1표제 논란 수습을 위해 만들어진 대의원 재정립 태스크포스(TF)에서 먼저 얘기하는 것이 낫겠다는 판단하에 이같이 결정했다는 주장도 나온다.김혜원 성윤수 기자