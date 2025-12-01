인천로봇랜드, 도시첨단산단 지정으로 기업 투자유치 ‘청신호’

인천로봇랜드 및 도시첨단산업단지 지정 위치도. 인천시 제공

시와 인천도시공사(iH)는 내년 말 용지 공급과 기업 유치를 위한 산·학

연

관 협력체계를 기반으로 한 혁신추진단(TF)을 구성하고 본격적인 사업 투자설명회을 추진할 예정이다. 특히 수도권 주요 산업단지 대비 약 40∼50% 저렴한 공급가격은 기업의 초기 투자 부담을 크게 낮춰 기업 유치 경쟁력을 높이는 요소로 작용할 전망이다.