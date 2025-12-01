한국미즈노, 미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션 출시

3I~6I 미즈노 프로 S-3 헤드+7~PW는 미즈노 프로 S-1 헤드

한국미즈노가 전세계 최초로 국내에서 1일 출시한 미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션. 한국미즈노

한국미즈노는 미즈노 투어 스태프 백에서 영감을 얻어 탄생한 '미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션'을 전 세계 최초로 1일 한국에서 출시한다.



이번 한정판은 미즈노 프로 시그니처 라인의 정수를 담은 S-1과 S-3 아이언의 퍼포먼스는 그대로 유지하면서 아이언 번호별 컬러 마감이 변화하는 '아이스버그 컬러 레이어' 디자인과 스페셜 콤비 구성으로 희소성을 극대화한 리미티드 에디션이다.



아이언 세트 구성 중 3~6은 미즈노 프로 S-3 헤드, 7~PW는 미즈노 프로 S-1 헤드로 구성된 유일무이한 콤비 세트다. 롱 아이언부터 쇼트 아이언까지 각 번호별로 최적의 퍼포먼스를 구현하도록 설계됐다.



특히 3번 아이언은 화이트 새틴 브러시 처리로 시작해, 4번 부터 PW까지 블루 그라데이션이 깊어지는 독특한 '아이스버그 컬러 레이어' 마감이 시각적 완성도를 높였다.



클럽 전체의 디자인과 퍼포먼스의 통일성을 강조하기 위해 '다이나믹 골드 투어 이슈 스페셜 에디션' 샤프트와 '골프프라이드 MCC 리미티드 에디션' 전용 그립, 그리고 '리미티드 스페셜 소켓'과 '프리미엄 리미티드 케이스', 전용 상자 패키지까지 더해 리미티드 에디션의 완성도를 높였다.



'미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션'은 감각적인 외관을 넘어 뛰어난 퍼포먼스까지 제공한다. 세계 특허의 미즈노 독자 기술인 '그레인플로우 포지드(GFF) HD' 공법과 엄선된 1025E 연철 소재, 그리고 코퍼 언더레이 처리 기술을 적용해 임팩트 순간 깊고 부드러운 타구감과 정밀한 컨트롤 성능을 동시에 구현한다.



특히 S-3는 하프 캐비티 구조와 트리플 컷 솔 설계를 통해 안정적인 탄도와 관용성을 강화했으며, S-1은 정통 머슬백 설계를 기반으로 투어 감각의 타구감과 정밀한 거리 컨트롤을 제공한다.



미즈노만의 단조 기술력과 투어 피드백이 집약된 이번 '미즈노 프로 아이스버그(Mizuno Pro Iceberg) 리미티드 에디션'은 상급자와 투어 지향 골퍼를 위한 궁극의 리미티드 아이언 세트로 완성됐다.



한국미즈노 관계자는 "미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션은 투어 스태프 백에서 영감을 받아 개발된 특별한 컬렉션"이라며 "전세계 한정 수량으로 제작되어 희소성이 높은 만큼, 미즈노만의 장인 정신과 투어급 퍼포먼스를 경험하고자 하는 골퍼들의 많은 관심을 기대한다"고 밝혔다.



한국미즈노 관계자는 “미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션은 투어 스태프 백에서 영감을 받아 개발된 특별한 컬렉션”이라며 “전세계 한정 수량으로 제작되어 희소성이 높은 만큼, 미즈노만의 장인 정신과 투어급 퍼포먼스를 경험하고자 하는 골퍼들의 많은 관심을 기대한다”고 밝혔다.



한편 한국미즈노는 이번 미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션 출시를 기념해 구매 이벤트도 진행한다. 이번 리미티드 에디션 아이언을 구매하는 고객 대상으로 열리는 이번 이벤트는 7아이언 이상 세트 구매 시 미즈노프로 스탠드백 또는 미즈노 프로 T-1 웨지를 사은품으로 증정한다.



사은품은 택 1 가능하다. 이벤트 참여는 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 구매 후 미즈노 브랜드 홈페이지 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 사은품은 응모 기준 차주 월요일과 화요일에 순차적으로 발송하며 공휴일은 제외된다. 이벤트는 사은품 소진 시 조기종료 될 수 있다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



