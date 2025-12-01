안보패러다임 변화 시대 형법·방첩의 과제는

세미나 1세션은 ‘형법상 간첩죄 개정과 방첩 활동 강화 방안’을 주제로 오일석 국가안보전략연구원 연구위원이 발제한다. 좌장은 홍현익 전 국립외교원장이다. 토론에는 김규현 변호사(전 서울 북부지검 검사), 배정석 전 국정원 국장, 왕선택 서강대 대우교수, 정한범 국방대교수(국가우주위원회 안보우주위원)가 참여한다.

국회 국가정보포럼 정책 세미나가 1일 오후 ‘안보 패러다임 변화에 따른 형법 개정과 방첩의 과제’를 주제로 열린다.2세션은 ‘AI기반 방산기술유출 방지 혁신 사례’(김재형 딥나인 대표), ‘미국 CMMC(사이버보안성숙도 모델인증)제도와 시사점’(김성진 법무법인 세종 변호사) 발제가 각각 예정돼 있다. 좌장은 박종승 항공대 석좌교수(전 국방과학연구소 소장)다. 토론에는 김일동 방사청 국장(전 국정기획위원회 위원), 이계광 대전 방위산업연합회회장, 이종호 국방산업연구원장, 최용선 율촌 수석전문위원(전 청와대 방산담당관)이 참여한다.세미나는 국회 의원회관 제2간담회실에서 오후 2시 열린다. 박선원 더불어민주당 의원과 국회 국가정보포럼(대표 석재왕)이 주최하는 세미나다. 축사는 김병주 민주당 의원과 황기철 광운대 석좌교수(전 해군참모총장), 이동수 국정원 1차장이 맡는다. 국민안전산업포럼, 건국대 안보·재난안전융합연구소가 주관하고 대전 방위산업연합회, 수자원기술주식회사가 후원한다.김경택 기자 ptyx@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지