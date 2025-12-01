한파·물가·난방비 ‘삼중고’… 부산시, 동절기 민생안정 대책 가동
내년 3월까지 4대 분야 63개 과제 추진
돌봄·안전·건강·생활 전방위 지원 강화
한파 대비 맞춤형 겨울 보호체계 가동
부산시는 겨울철 한파와 고금리·고물가 장기화로 취약계층의 어려움이 커질 것으로 예상됨에 따라 시민 생활 전반을 아우르는 ‘2025년 동절기 민생안정 종합대책’을 내년 3월 15일까지 추진한다고 1일 밝혔다. 이번 대책은 복지·안전·건강·생활 등 4개 분야에서 29개 주요 과제와 63개 세부 과제를 담은 동절기 민생 보호 패키지다.
기상청은 올겨울 평균 기온이 평년과 비슷하더라도 라니냐(Lanina) 현상으로 급격한 한파·대설 가능성이 높다고 전망한다. 시는 여기에 난방비 상승이 더해질 경우 취약계층의 가계 부담이 많이 늘어날 것으로 판단하고 이번 종합대책을 마련했다.
시는 이번 대책에서 취약계층 보호를 최우선 과제로 설정했다. 돌봄서비스 대상을 기존 ‘중위소득 70% 이하’에서 ‘100% 이하’로 확대해 사실상 대부분의 취약층을 포괄할 수 있도록 기준을 넓혔다.
‘행복e음 시스템’의 47종 위기 정보를 활용해 고위험군을 발굴하고, 찾아가는 보건복지전담팀(200개)과 지역 인적안전망 ‘함께보듬이’(169명)이 직접 방문 점검에 나선다. 고독사 위험군 발굴·지원도 강화해 돌봄 사각지대를 실질적으로 줄인다.
긴급 복지 지원은 ▲생계비 73만500원 ▲의료비 최대 300만원 ▲주거비 39만8000원 ▲연료비 15만원 등으로 겨울철 생활 안정을 돕는다. ‘안녕한 부산’ 누리집과 복지 챗봇 ‘자립꿀단지’를 통해 맞춤형 복지 안내도 제공한다.
재해 상황 발생 시 숙박비(1일 8만원)와 응급 구호 세트 제공 등 긴급 구호 체계도 마련했다. 무료 급식·생활필수품 지원·희망2026 나눔캠페인 등 민간 모금 확산에도 나선다.
기후 위기 상황에서 안전대책도 대폭 강화했다. 한파주의보·경보 조기 대응 등 기상특보 단계별 매뉴얼을 상향해 비상근무 체계를 강화했다. 시는 구·군에 재난관리기금 4억6000만원을 선제 교부하고, 제설제 1094t, 제설 장비 368대, 적사함 4457곳을 확보해 강설·결빙 대응 태세를 갖췄다.
연말·연초 인파가 몰리는 용두산공원 등 4곳에는 인파 관리시스템을 운영한다. 결빙 취약 구간 318곳과 고립 우려 산간마을 4곳을 중점 관리하고, 다중 이용 건축물 524곳 점검, 연근해 어선 안전관리, 동절기 행사·축제 7건 현장 안전대책도 추진한다. 산불 감시원 647명과 장비 3만6824점도 동원해 산불 예방을 강화한다.
건강 분야에서는 한파·감염병 대응력을 높인다. 시는 36개 의료기관과 함께 ‘한랭질환 응급실 감시체계’를 운영하고, 하하(HAHA) 마을건강센터 인력 1300여명과 방문 건강관리 인력 130명이 취약계층 건강을 상시 관리한다.
65세 이상 어르신 예방접종 집중 관리, 감염취약시설 750곳 상시 점검, 고병원성 조류인플루엔자 특별방역대책, 김장철과 연말연시 대비 식품·먹는 물 안전 점검도 병행한다. 내년 3월까지는 고농도 미세먼지 계절 관리제를 시행해 비상저감조치 등 미세먼지 대응력을 강화한다.
시민 생활 분야에서는 김장 채소·수산물 수급 안정 대책반을 운영해 농·수산물 가격과 수급 상황을 실시간 모니터링한다. 상수도 동결·동파 방지, 하수도 방류수질 관리, 재해폐기물 처리 등 생활밀착형 대응도 강화한다. 비수기 관광 활성화를 위해 철도 프로모션, ‘고메 셀렉션’ 등 융합 관광 프로그램도 운영한다. 문화·체육 소외계층 바우처 지원 역시 확대한다.
박형준 부산시장은 “라니냐 등 기후 불확실성으로 취약계층의 겨울이 더 어려워질 수 있다”며 “이번 동절기 민생안정 대책으로 시민 한 분 한 분의 안전을 더욱 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.
