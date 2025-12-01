세계사이버대학, 2026학년도 정시 신·편입생 모집 시작
세계사이버대학은 1일 2026학년도 정시 신입생 및 편입생 모집을 시작한다. 미래 산업 변화에 대응하기 위해 신규 학과 신설, 기존 학과명 변경, 온라인 학습 체계 강화를 단행하며 교육 경쟁력을 높였다.
신설 학과로는 재난 예방 및 안전관리 분야의 전문 인재를 양성하는 소방안전학과와 디지털 콘텐츠 시대에 발맞춰 콘텐츠 기획·촬영·편집·플랫폼 운영 등 실무 중심 교육을 제공하는 크리에이터학과가 포함됐다.
또한 기존 학과들도 개편됐다. ‘컴퓨터정보통신학과’는 컴퓨터·AI학과로 명칭이 변경돼 컴퓨터 공학과 인공지능(AI)을 아우르는 교육을 확대·강화했고, ‘스포츠건강관리학과’는 재활 중심의 교육을 강화해 스포츠건강재활학과, ‘피부미용뷰티학과’는 뷰티와 디자인을 결합한 토털뷰티디자인학과로 각각 새롭게 단장했다.
이번 모집은 전통적인 전공인 사회복지학과, 상담심리학과, 약용건강식품학과, 환경조경원예학과 등 실생활과 밀접한 분야뿐 아니라, 개편 및 신설된 다양한 학과까지 포함해 지원자의 전공 선택 폭을 넓혔다.
대학 측은 수강생이 어디서나 접속 가능한 100% 온라인 강의를 통해 수강, 과제, 시험을 비대면으로 진행할 수 있어, 직장인이나 군 복무 중인 장병, 자영업자, 경력 단절 여성, 재취업 준비자 등 다양한 배경의 학습자들이 시간과 장소의 제약 없이 학업을 병행할 수 있다고 강조했다.
대학 관계자는 “온라인 교육과 맞춤형 학사 지원을 통해 누구나 학업에 도전할 수 있는 열린 대학을 지향한다”며 “신설 및 개편된 학과를 중심으로 미래 사회가 필요로 하는 실무형 인재 양성에 집중하겠다”고 밝혔다. 모집 일정은 2025년 12월 1일부터 2026년 2월 19일까지이며, 자세한 전형 일정과 모집요강은 대학 공식 홈페이지 또는 입학홍보팀을 통해 확인할 수 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
