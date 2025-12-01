“결혼·출산·돌봄은 하나의 흐름”…구미시 2년 연속 출생아 증가

산모와 아이 중심의 의료 체계 강화하는데 집중, 상호 연결된 통합 정책 추진

구미시가 전국 최초로 운영 중인 공동육아나눔터 ‘0세 특화 육아나눔터’ 내부. 구미시 제공



경북 구미시는 전국적인 저출산 흐름 속에서도 출생아 수와 혼인 건수가 증가하며 인구 반등의 청신호가 켜졌다고 1일 밝혔다.



구미시에 따르면 올 들어 10월까지 출생아 수가 1722명으로 지난해 같은 기간(1649명) 보다 4.4% 늘었다. 10년 간 이어지던 감소세를 끊고 지난해 출생아 수가 반등한 데 이어 2년 연속 증가 흐름을 이어간 것이다. 같은 기간 혼인 건수도 7% 증가하며 1534건으로 집계됐다.



시는 산모와 아이 중심의 의료체계를 강화하는데 집중했다.



지난해 3월 문을 연 ‘구미+ 신생아집중치료센터(NICU)’는 첨단의료장비와 전문 인력(전문의 3명, 간호사 1명)이 상주하며 올 10월까지 전체 환자(374명) 중 40%가 타 지역 주민으로 경북 서부권 유일의 신생아 전문 거점 역할을 수행하고 있다.



올해 9월에 개소한 경북 최초의 달빛어린이 병원(3개소)에서도 하루 평균 128명의 소아 환자가 방문하며 인기를 끌고 있다.



뿐만 아니라 △공공심야약국 4개소 △산부인과·소아청소년과 연장 진료 △365 소아청소년 진료센터 등 빈틈없는 소아의료 기반도 마련했다.



돌봄 영역에서는 ‘10분 거리 내 24시간 돌봄’을 목표로 다양한 정책을 연이어 선보였다.



지난 9월 전국 최초로 60일~12개월 영아 전용 ‘0세 특화 육아나눔터’를 개소했으며 운영한 지 3개월 만에 932명의 영아와 가족이 시설을 이용한 것으로 집계됐다.



전국에서 가장 많은 ‘다함께 돌봄센터 20개소’, 경북 최초 권역별로 운영 중인 ‘아이돌봄서비스(2개소)’, ‘365 돌봄 어린이집(7개소)’ 등 촘촘한 돌봄망을 운영 중이며 ‘아픈 아이 돌봄센터’는 내년 1월 강동지역에도 추가로 문을 열며 안정적인 돌봄 지원에 나설 예정이다.



시는 의료·돌봄 기반 확충과 함께 안정적인 가족 형성을 위한 결혼정책도 병행하고 있다.



올해부터 시행된 20대 부부 대상 ‘결혼축하 혼수비용 지원 사업’과 30~45세 근로자 대상 ‘결혼장려금 사업’으로 지금까지 총 682가구가 혜택을 받았다.



시는 청년 정착이 인구 증가의 핵심이라는 판단 아래 청년 주거와 취창업 지원도 대대적으로 강화하고 있다.



지난 11월 ‘구미영스퀘어’를 개소해 청년들의 취창업 및 교류를 지원하며 청년정책의 핵심 거점 공간으로 거듭나고 있다.



이외에도 ‘구미시 청년월세 지원 사업’과 ‘구미 취업준비 프리패스사업(최대 25만원)’은 청년들의 높은 관심 속에서 조기마감 됐으며 전국 최초로 시행된 ‘청년근로자 지역정착 행복원룸 사업’과 관내 학생들 대상의 ‘청년 지역정착 인턴십 지원사업’도 눈길을 모은다.



김장호 구미시장은 “결혼, 출산, 돌봄은 별개의 정책이 아니라 유기적으로 연결된 하나의 흐름으로 구미시는 상호 연결된 통합 정책을 추진하고 있다”며 “청년이 정착하고 결혼해 출산하며 아이가 행복하게 자랄 수 있는 도시를 만들겠다”고 밝혔다.



구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 구미시는 전국적인 저출산 흐름 속에서도 출생아 수와 혼인 건수가 증가하며 인구 반등의 청신호가 켜졌다고 1일 밝혔다.구미시에 따르면 올 들어 10월까지 출생아 수가 1722명으로 지난해 같은 기간(1649명) 보다 4.4% 늘었다. 10년 간 이어지던 감소세를 끊고 지난해 출생아 수가 반등한 데 이어 2년 연속 증가 흐름을 이어간 것이다. 같은 기간 혼인 건수도 7% 증가하며 1534건으로 집계됐다.시는 산모와 아이 중심의 의료체계를 강화하는데 집중했다.지난해 3월 문을 연 ‘구미+ 신생아집중치료센터(NICU)’는 첨단의료장비와 전문 인력(전문의 3명, 간호사 1명)이 상주하며 올 10월까지 전체 환자(374명) 중 40%가 타 지역 주민으로 경북 서부권 유일의 신생아 전문 거점 역할을 수행하고 있다.올해 9월에 개소한 경북 최초의 달빛어린이 병원(3개소)에서도 하루 평균 128명의 소아 환자가 방문하며 인기를 끌고 있다.뿐만 아니라 △공공심야약국 4개소 △산부인과·소아청소년과 연장 진료 △365 소아청소년 진료센터 등 빈틈없는 소아의료 기반도 마련했다.돌봄 영역에서는 ‘10분 거리 내 24시간 돌봄’을 목표로 다양한 정책을 연이어 선보였다.지난 9월 전국 최초로 60일~12개월 영아 전용 ‘0세 특화 육아나눔터’를 개소했으며 운영한 지 3개월 만에 932명의 영아와 가족이 시설을 이용한 것으로 집계됐다.전국에서 가장 많은 ‘다함께 돌봄센터 20개소’, 경북 최초 권역별로 운영 중인 ‘아이돌봄서비스(2개소)’, ‘365 돌봄 어린이집(7개소)’ 등 촘촘한 돌봄망을 운영 중이며 ‘아픈 아이 돌봄센터’는 내년 1월 강동지역에도 추가로 문을 열며 안정적인 돌봄 지원에 나설 예정이다.시는 의료·돌봄 기반 확충과 함께 안정적인 가족 형성을 위한 결혼정책도 병행하고 있다.올해부터 시행된 20대 부부 대상 ‘결혼축하 혼수비용 지원 사업’과 30~45세 근로자 대상 ‘결혼장려금 사업’으로 지금까지 총 682가구가 혜택을 받았다.시는 청년 정착이 인구 증가의 핵심이라는 판단 아래 청년 주거와 취창업 지원도 대대적으로 강화하고 있다.지난 11월 ‘구미영스퀘어’를 개소해 청년들의 취창업 및 교류를 지원하며 청년정책의 핵심 거점 공간으로 거듭나고 있다.이외에도 ‘구미시 청년월세 지원 사업’과 ‘구미 취업준비 프리패스사업(최대 25만원)’은 청년들의 높은 관심 속에서 조기마감 됐으며 전국 최초로 시행된 ‘청년근로자 지역정착 행복원룸 사업’과 관내 학생들 대상의 ‘청년 지역정착 인턴십 지원사업’도 눈길을 모은다.김장호 구미시장은 “결혼, 출산, 돌봄은 별개의 정책이 아니라 유기적으로 연결된 하나의 흐름으로 구미시는 상호 연결된 통합 정책을 추진하고 있다”며 “청년이 정착하고 결혼해 출산하며 아이가 행복하게 자랄 수 있는 도시를 만들겠다”고 밝혔다.구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지