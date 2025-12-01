전남대 연구진, AI 기반 암 정밀 치료기술 개발 성과

동물실험서 효과·안정성 확인돼

“암 치료 새로운 가능성 보여줘”

인공지능(AI), 나노기술 융합 기반 암세포 정밀타격 치료 연구 모식도. 전남대학교 제공

전남대학교 의과대학 연구팀이 인공지능(AI)과 나노기술을 융합해 전이·재발 암세포를 정밀 타격하는 나노전달체를 개발해 정밀 암 치료의 새로운 가능성을 열었다.