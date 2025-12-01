대구경찰청 치안정책 수립 위한 온라인 설문조사 실시
대구경찰청은 지난달 24일부터 12월 7일까지 2주간 대구시민을 대상으로 ‘2026년 치안정책 수립을 위한 온라인 설문조사’를 실시한다고 1일 밝혔다.
사회적 이슈인 보이스피싱, 미성년자 유인·납치 범죄 등에 효과적으로 대응할 수 있는 치안정책의 필요성이 대두되는 상황에서 ‘시민과 함께 만드는 더 안전한 대구’를 만들기 위해 실시하는 것이다.
이번 설문조사는 시민들이 생활 속에서 느끼는 전반적인 안전 수준을 비롯해 교통안전, 범죄예방·대응, 사회적 약자 보호, 수사, 시민소통·홍보, 집회·시위 등 7개 분야에 대한 시민들의 요구사항을 폭넓게 확인할 수 있도록 구성돼 있다.
설문조사는 대구에 거주하는 시민 누구나 참여할 수 있으며 대구경찰청과 경찰서 홈페이지 안내문이나 포스터·현수막 등 홍보물에 표기된 QR코드를 통해 온라인으로 쉽게 참여할 수 있다.
대구경찰청은 시민들의 참여도를 높이기 위해 온라인·오프라인 홍보를 실시하고 설문 참여자 중 100명을 선정해 소정의 선물을 증정하는 이벤트도 병행한다.
조사 결과는 연령·성별 등 인구 특성에 따른 분석을 거쳐 대구경찰청의 2026년 중점 추진과제 선정에 반영된다.
김병우 대구경찰청장은 “시민들의 의견이 대구치안의 기준이 될 것”이라며 “대구시민 모두가 설문에 적극 참여해 주길 바란다”고 당부했다.
