한국패션협회, 김장 나눔으로 취약계층 지원
한국패션협회 소그룹 ‘패션이 떴다’(패떴)가 지난 11월 28일 남양주시 진건퇴계원행정복지센터에서 김장 김치 1,000포기를 담가 취약계층에 전달했다. 패떴은 패션 브랜드, 원단, 물류, 컨설팅 등 중소 회원사로 구성된 모임으로 협업과 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
패떴 회장 이성환 파리엔느 대표는 “이웃들의 따뜻한 겨울에 작은 보탬이 되길 바란다”고 밝혔다. 성래은 한국패션협회 회장은 “김장 나눔을 통해 협회가 국민에게 더욱 친근하게 다가가길 기대한다”며 참여 회원사에 감사의 뜻으로 노스페이스 패딩 머플러를 전달했다.
참여 업체는 한국패션협회, 구월, 글로벌패션네트웍스, 더버즈, 더오션스굿, 더팩트에프씨, 던필드그룹, 동아DV, 마리앤어스, 모두의신상, 봅텍스타일, 서울패션아카데미, 위드길, 지아스카라, 해랑아이앤아이, 케이티, 크레송, 파리엔느 등이다.
