관광공사, 네이버페이와 외국인 결제편의 개선
‘Npay 커넥트’ 기반 국내 NFC 결제 인프라 구축
한국관광공사는 방한 외국인 관광객의 쇼핑관광 및 결제편의를 위해 네이버페이(Npay)와 업무협약을 체결하고 ‘NFC 결제 인프라’ 확충에 나섰다고 1일 밝혔다.
두 회사는 이번 협약을 통해 Npay의 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’ 배포, 네이버 지도 연계한 주요 관광정보 통합 제공, 비접촉식 결제 시스템(NFC) 서비스 가맹점 대상 홍보 등에 힘을 모은다.
이번 협약을 통해 비접촉 결제가 가능한 가맹점이 대폭 늘어나고, 해당 서비스를 제공하는 가맹점 정보 또한 네이버 지도에서 확인할 수 있게 된다. 아울러 국내 이용자가 남긴 리뷰를 영어·중국어·일본어 등으로 번역·제공해 외국인 관광객도 신뢰할 수 있는 현지의 정보를 접할 수 있도록 지원한다.
앞서 관광공사와 Npay는 지난 9월 ‘2025 APEC 정상회의’를 계기로 경주 및 경상권 지역에 Npay 단말기를 우선 보급해 그 효용성을 입증했다.
유한순 관광공사 쇼핑숙박팀장은 “기존 모바일페이 QR결제 이외 NFC, 선불카드 등 다양한 결제 인프라를 확충해 방한 외래객의 결제편의를 도모하고 방한 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
