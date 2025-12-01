400년 만에 나타난 루벤스 걸작…경매서 50억에 낙찰
17세기 바로크 시대를 대표하는 플랑드르 출신 화가 페테르 파울 루벤스 작품이 30일(현지시간) 프랑스 한 경매에서 약 300만 유로(약 50억원)에 낙찰됐다.
일간 르파리지앵은 이날 오후 베르사유 오스나 경매장에서 루벤스가 그린 ‘십자가에 못 박힌 그리스도’(105.5×72.5cm)가 수수료를 포함해 290만 유로에 낙찰됐다고 밝혔다.
해당 작품은 루벤스가 1613년 그린 것으로, 이후 오랫동안 행방이 묘연했다. 그러다가 지난해 9월 파리 6구 한 저택을 매각하는 과정에서 우연히 발견됐다.
19세기 프랑스 아카데미 화가 윌리암 부그로 후손들이 상속 재산을 정리하던 중 그의 작업실 저택에서 이 작품을 찾았다. 작품이 어떻게 프랑스에 들어왔는지는 수수께끼로 남아 있다.
작품은 루벤스 연구기관을 통해 진품 인증을 받은 후 이날 경매에 출품됐다.
작품을 발견한 오스나 경매사 대표 장피에르 오스나는 르파리지앵에 “바로크 회화 시작을 보여주는 작품으로, 루벤스가 전성기에 그린 것”이라고 설명했다.
루벤스 작품은 경매에 나올 때마다 수백만 유로에 거래된다.
2023년 1월 미국 뉴욕 소더비 경매에선 루벤스가 1609년에 그린 ‘살로메에게 바쳐진 세례자 요한의 머리’가 2700만 달러(약 390억원)에 낙찰되기도 했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
