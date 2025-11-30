마라톤 대회서 트럭에 치인 20대 선수, 끝내 사망

충북에서 열린 마라톤 경기에서 80대 운전자가 몰던 1t 포터 트럭에 치여 뇌사상태에 빠졌던 20대 선수가 끝내 숨졌다.

30일 청주시 등에 따르면 청주시청 직장운동경기부 소속 20대 A씨는 이날 오전 1시30분쯤 치료를 받던 병원에서 끝내 숨졌다.A씨는 지난 10일 오전 10시쯤 옥천군 구간에서 진행된 한 마라톤대회에서 80대 B씨가 몰던 1t 포터 트럭에 치여 머리 등을 크게 다쳤다. 이후 병원으로 옮겨진 A씨는 뇌사 상태에 빠져 그간 연명 치료를 받아왔다.당시 마라톤대회는 편도 2차선 중 2차로만 차량 통행이 통제된 채 진행됐다. 1차로를 달리던 B씨의 트럭이 갑자기 차선을 변경하면서 선두를 달리고 있던 B씨를 시속 57㎞로 들이받은 것으로 조사됐다.B씨는 경찰 조사에서 사고 지점 전방 100m 정도에 떨어진 신호등을 보느라 A씨를 미처 보지 못했다고 진술했다.경찰은 B씨의 혐의를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 변경해 조만간 사건을 검찰에 불구속 송치할 예정이다.백재연 기자 energy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지