김포미디어아트센터, 개관 1년 만에 13만명 방문

‘교육–제작–전시’ 한 곳에

미래형 문화 플랫폼 도약

김포미디어아트센터 보이는 라디오 방송. 김포시 제공

김포미디어아트센터 버스킹 공연. 김포시 제공

한편, 김포미디어아트센터는 경기도 지역영상미디어센터 공모 선정으로 총 30억원을 투입해 조성됐으며, 미디어아트관·갤러리·미디어월을 비롯해 영상·라디오 스튜디오, 교육실, 편집실, 커뮤니티룸 등 8개 공간으로 구성돼 시민의 문화 향유와 휴식 공간으로 기능하고 있다.