넷마블문화재단, ‘2025 게임소통학교’ 진행

입력:2025-11-30 15:24
넷마블문화재단은 대표 사회 공헌 프로그램 ‘2025 넷마블게임소통학교’를 진행했다.

넷마블게임소통학교 사업은 지난 2016년부터 가정 내 게임의 올바른 인식 확산과 게임을 매개로 가족 간의 소통 활성화 지원을 위해 전국 초등학교 학생 및 학부모를 대상으로 진행 중인 프로그램이다.

기존 초등학교 학생 및 학부모를 대상으로 진행된 게임소통학교는 올해 중학생까지 참여 범위를 확대하고 가족 단위 참여 프로그램에 집중하여 운영되고 있다.

이번 행사에는 초등학교 3학년 이상 및 중학생 가족이 참석했다. ▲우리 가족 게임 소통 교육 ▲가족 게임 고민 솔루션 ▲DIY 미로를 탈출해라: 우리 가족 게임미로 만들기 ▲넷마블게임박물관 관람 등 다양한 프로그램을 경험했다.

넷마블문화재단은 지난 19일 긍정 게임문화 조성 및 인식 확산을 위해 게임문화재단, 게임문화교육원과 MOU를 체결했다. 해당 MOU를 통해 게임문화재단과 게임문화교육원은 ‘2025 넷마블게임소통학교’의 후원을 진행했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

