크래프톤, ‘배틀그라운드’ e스포츠 피날레 시작

최고 권위 국제 e스포츠 대회 PGC 2025 개막

크래프톤은 ‘PUBG: 배틀그라운드’의 최상위 국제 e스포츠 대회인 ‘펍지 글로벌 챔피언십(PGC) 2025’를 이달 28일부터 다음 달 14일까지 진행한다.