크래프톤, ‘배틀그라운드’ e스포츠 피날레 시작
최고 권위 국제 e스포츠 대회 PGC 2025 개막
크래프톤은 ‘PUBG: 배틀그라운드’의 최상위 국제 e스포츠 대회인 ‘펍지 글로벌 챔피언십(PGC) 2025’를 이달 28일부터 다음 달 14일까지 진행한다.
PGC는 매년 전 세계 최정상급 배틀그라운드 프로팀들이 한 해의 챔피언을 가리기 위해 격돌하는 글로벌 e스포츠 대회다. 올해 PGC 2025는 PUBG e스포츠 통합 프로젝트 ‘PUBG UNITED’의 일환으로 진행한다. ‘One World Two Champion’라는 슬로건 아래 배틀그라운드와 배틀그라운드 모바일의 글로벌 e스포츠가 하나의 비전과 무대에서 연결되는 통합 축제를 연다.
그랜드 파이널은 다음 달 12일부터 14일까지는 태국 방콕 시암 파라곤에서 진행한다. 총상금은 150만 달러 규모다. 여기에 PGC 2025 기념 아이템 판매 수익의 25%가 기본 상금에 추가로 더해져 전체 상금 규모는 더욱 확대된다. 우승팀은 50만 달러의 우승 상금과 함께 판매 수익금 일부를 추가로 차지하게 된다.
이번 대회에는 PGS(펍지 글로벌 시리즈) 포인트 상위 8개 팀을 비롯해 지역별 포인트로 선발된 24개 팀, 그리고 개최국 와일드카드 1팀까지 총 33개 팀이 참가한다.
역대 최다 규모의 한국팀이 출전해 눈길을 끈다. 젠지 e스포츠, DN 프릭스, T1, 배고파(BGP), FN 포천, 아즈라 펜타그램 등 6개 한국 팀이 세계 정상의 자리를 놓고 경쟁을 펼친다.
이번 PGC 2025는 PUBG UNITED란 이름으로 통합형 e스포츠를 표방한다. PGC와 함께 진행되는 배틀그라운드 모바일 대회 ‘펍지 모바일 글로벌 챔피언십(PMGC)’이 같은 도시와 기간 동안 열린다.
현장에서는 다양한 팬 참여 이벤트와 한정판 굿즈, 기념품을 제공하는 PGC 팬존 이 운영된다. 또한 선수 팬미팅, 챔피언 월 전시, PUBG UNITED 공동 브랜드 콘텐츠 등 팬들이 직접 체험하고 교류할 수 있는 다양한 프로그램이 마련된다.
크래프톤은 “PGC 2025는 PUBG e스포츠가 그동안 쌓아온 팬덤과 경쟁의 열정을 하나로 모으는 무대이자 PUBG UNITED의 비전을 실현하는 상징적인 대회”라며 “전 세계 팬들이 플랫폼의 경계를 넘어 함께 즐기는 새로운 형태의 글로벌 e스포츠 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.
PGC 2025는 오늘부터 배틀그라운드 e스포츠 공식 유튜브, SOOP(숲), 치지직, 틱톡, 네이버 e스포츠 등에서 생중계된다.
