‘창원NC파크 관중 사망사고’ 경남도로 이관해 재조사 착수
창원NC파크 구장 구조물이 추락하면서 관중이 사망한 사고와 관련한 조사 주체가 창원시에서 경남도로 이관된 이후 재조사가 시작됐다.
하지만 NC 구단측에서는 기존 창원시가 구성했던 사고조사위원의 교체 없이 운영 주체만 경남도로 바꾼 조치에 대해 공정성 및 객관성에 의문을 제기하고 있어 실효성 있는 조사가 될지는 지켜봐야 한다.
경남도는 지난 29일 도청 회의실에서 ‘창원NC파크 관중 사망사고’와 관련해 제1회 경상남도 사고조사위원회 회의를 열고 본격적인 조사에 착수했다고 30일 밝혔다.
첫 회의에서는 창원시 사고조사위가 지금까지 수행한 조사 결과와 회의자료 확인, 사고 원인 규명을 위한 사실관계 점검, 위원별 역할 분장과 향후 일정 계획 등 조사 활동 재개를 위한 세부 사항을 논의했다.
창원시 사고조사위는 지난 7월 개최한 제5회 회의를 끝으로 이후 약 4개월간 별다른 대안 없이 조사 활동이 무기한 중단된 상황이었다. 경남도는 유가족의 요구를 해소하고 신속한 사고 원인 파악과 재발 방지를 위해 사고조사위를 구성·운영하게 됐다고 밝혔다.
지난 10월 국회 행정안전위원회의 경남도 국정감사에서 도의 적극적인 역할을 요구받았고, 조속한 조사 재개와 사고 원인 규명을 요구하는 지역사회의 목소리도 배경이 됐다.
11명 사고조사위원은 중앙시설물 사고조사위원단(100명) 중 참여 의사를 표명해 위촉한 위원 3명, 국토부 추천 위원 3명, 창원시 사고조사위가 추천해 위촉한 위원 2명, 경남지역에서 추천해 위촉된 위원 3명(대학교수 2명, 법률 전문가 1명)으로 구성됐다.
사고조사위원회 위원은 관련 법령에 따라 창원시에서 최초 구성했다. 경남도는 법령상 제척·기피·회피·해촉 사유 검토 결과 위원 전원이 결격사유가 없는 것으로 보고 위원 전원을 그대로 위촉해 조사 활동을 이어가고 있다.
이에 대해 NC구단 측은 창원시가 구성한 사고조사위가 그대로 재가동되는 것은 일종의 ‘셀프조사’라며 형식과 내용, 공정성에 대한 우려를 나타내고 있다.
현재 사고조사위 위원장은 창원시 조사위에서 확보한 회의자료, 실험·용역 자료 전체를 이관받아 조사를 재개했다.
회의에 참석한 국토부 관계자는 “사고조사위원회는 독립적으로 운영되는 기관인 만큼 객관적이고 공정한 운영을 요청하며, 피해자들의 애로사항 해소를 위해서 신속한 조사 결과가 나오기를 바란다”고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사