‘비상계엄 1년’…광주시교육청, 민주주의 수호 기간 운영

12월 3~14일…학교 자율로

문형배 전 헌법재판관 강연도

광주시교육청 ‘헌법과 민주주의 수호 기간’ 교육자료. 광주광역시교육청 제공

또 12월 3일 오전 8시30분 본청 북카페에서는 ‘12·3 민주주의 수호 선포식’이 진행된다. 선포식에는 이정선 교육감을 비롯한 본청 직원, 광주광역시학생의회 학생들이 함께 참여해 헌법 질서와 민주주의 가치를 지키는 교육 선언 등을 진행할 예정이다.

12월 12일에는 광주시교육청교육연수원에서는 문형배 전 헌법재판소장 권한대행을 초빙해 ‘헌법의 관점에서 교육을 생각하다’ 주제로 교직원 1000명을 대상으로 한 대규모 연수도 진행된다.