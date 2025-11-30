‘비상계엄 1년’…광주시교육청, 민주주의 수호 기간 운영
12월 3~14일…학교 자율로
문형배 전 헌법재판관 강연도
광주시교육청이 12·3 비상계엄 1년을 맞아 12월 3일부터 14일까지 ‘헌법과 민주주의 수호 기간’을 운영한다.
30일 광주시교육청에 따르면 ‘헌법과 민주주의 수호 기간’은 학생과 교직원에게 2024년 12·3 비상계엄 등 헌정 위기 상황을 바르게 알리고, ‘헌법과 민주주의의 중요성’을 인식시키기 위해 추진된다.
시교육청은 지난 28일 본청을 비롯해 동·서부교육지원청, 직속기관, 광주 학교 전체에 관련 공문을 발송하고, 학교 현장에서 자율적으로 운영하도록 권장했다.
수호 기간 주요 내용은 헌법과 민주주의 수호 현수막 게시와 사회·도덕·역사 교과 및 창의적 체험활동 등과 연계한 계기교육, 토론·캠페인·자치활동 중심 프로그램, 헌법 수호 실천 다짐 작성, 헌법 필사 등이다.
또 학교 현장에서 관련 교육에 쉽게 활용할 수 있도록 지난해 12월 개발한 ‘비상계엄 관련 교사용 도움자료’, 새로 제작한 ‘헌법과 민주주의 수호 카드뉴스’ 등도 보급해 학교 현장에서 계기교육이 원활히 진행될 수 있도록 했다. 특히 교사용 도움자료는 ‘비상계엄의 이해’, 12·3 비상계엄 관련 ‘진행상황’, ‘다른 계엄령과 비교’, ‘생각거리’, ‘민주시민으로서 역할’ 등을 이해하기 쉽게 수록했다.
또 12월 3일 오전 8시30분 본청 북카페에서는 ‘12·3 민주주의 수호 선포식’이 진행된다. 선포식에는 이정선 교육감을 비롯한 본청 직원, 광주광역시학생의회 학생들이 함께 참여해 헌법 질서와 민주주의 가치를 지키는 교육 선언 등을 진행할 예정이다.
이어 이 교육감은 같은 날 오전 11시30분 광주고등학교에서 고3 학생 대상 ‘국민주권, 민주주의 역사를 쓰다’를 주제로 한 특별 강연을 진행한다.
12월 12일에는 광주시교육청교육연수원에서는 문형배 전 헌법재판소장 권한대행을 초빙해 ‘헌법의 관점에서 교육을 생각하다’ 주제로 교직원 1000명을 대상으로 한 대규모 연수도 진행된다.
이정선 광주시 교육감은 “2024년 12·3비상계엄을 막아내고 민주주의를 회복한 것은 국민 모두의 힘이다”며 “‘헌법과 민주주의 수호 기간’을 통해 헌법이 국민의 자유와 권리를 지키고, 민주주의가 현실에서 작동하도록 시민으로서 역할을 함께 고민해보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
