제3연륙교 개통 한 달여 앞두고 듀애슬론 대회
인천경제자유구역청은 30일 일반인들에게 다리 상부를 최초로 개방하고 듀애슬론 대회(철인 2종 경기)를 성황리 개최했다고 밝혔다.
이날 제3연륙교 개통기념 전국 듀애슬론 대회는 내년 1월 개통을 앞둔 제3연륙교를 전국에 알리고 시민들과 이를 축하하기 위해 진행됐다. 대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어 청라와 영종, 인천경제자유구역 전체가 하나로 이어지는 새 길의 시작을 함께 확인한 자리였다.
이날 제3연륙교 일대에는 이른 새벽부터 전국에서 온 동호인 500여명이 모여 축제 분위기를 이뤘다. 특히 정식 개통을 한 달여 앞두고 대회 참가자들에게 최초로 개방된 다리를 두 발(마라톤)과 두 바퀴(사이클)로 달릴 수 있어 ‘인천만의 특별한 레이스’라는 호평을 받았다.
대회는 달리기 5㎞∼사이클 40㎞∼달리기 10㎞로 구성된 듀애슬론 방식으로 진행됐으며 청라 도심과 제3연륙교 구간을 순환하는 코스로 설계됐다.
대회 남자 부문 우승은 전민영 선수가 2시간8분52초를 기록했다. 이어 2위는 선현수 선수(2시간15분3초)가 차지했다. 여자 부문 우승은 이지현 선수가 2시간33분38초의 기록으로 결승선을 통과했으며, 2위는 신은향 선수(2시간 34분 29초)가 기록했다.
윤원석 인천경제청장은 “제3연륙교 개통은 청라와 영종을 잇는 역사적 순간으로 인천경제자유구역의 새로운 도약을 상징한다”며 “개통까지 시민 여러분의 관심과 응원을 부탁드린다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사