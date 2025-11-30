제3연륙교 개통 한 달여 앞두고 듀애슬론 대회

제3연륙교 개통기념 전국 듀애슬론 대회. 인천경제청 제공

대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어 청라와 영종, 인천경제자유구역 전체가 하나로 이어지는 새 길의 시작을 함께 확인한 자리였다.