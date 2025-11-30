제조혁신피지컬AI협회 출범…“대한민국 피지컬 AI 허브로”

제2회 피지컬AI 발전포럼 전북대서 개최

산업계·학계 모여 국가 제조혁신 전략 논의

28일 전북대학교 진수당에서 '제조혁신피지컬AI협회' 창립총회와 ‘제2회 피지컬AI 발전 포럼’이 개최됐다

대한민국 제조업의 AI 전환을 이끌 ‘제조혁신피지컬AI협회(PAMA)’가 공식 출범했다. 협회는 흩어져 있던 제조 혁신 역량을 하나로 묶어 국내 피지컬 AI 생태계를 구축하고 글로벌 표준을 선도하겠다는 목표를 내세웠다.



제조혁신피지컬AI협회(PAMA)에 따르면 28일 전북대학교 진수당에서 열린 창립총회와 ‘제2회 피지컬AI 발전 포럼’은 국회 이성윤·정동영 의원실이 주최하고 협회와 캠틱종합기술원이 공동 주관했다. 협회는 ‘하나의 목소리, 더 큰 시너지’를 기치로 기업·연구기관·지자체를 연결하는 협력 플랫폼 역할을 하겠다고 밝혔다.



피지컬 AI는 언어·이미지 기반의 기존 AI를 넘어 현실 세계의 물리적 문제를 해결하는 기술로, 제조·물류·로봇 분야를 중심으로 세계 시장이 급격히 확대되고 있다. 국내에서도 제조업 경쟁력 강화와 국가 산업 구조 전환을 위해 관련 기술 적용이 시급하다는 지적이 제기돼 왔다.



포럼에서는 산업·학계 전문가들이 국가 제조혁신 전략, 전북의 AI 제조 경쟁력, 피지컬 AI 기술 확산 방안 등을 논의했다.



주요 발제는 김근교 NC AI 실장의 ‘제조 특화 K-AI 전략’, 박윤하 SPHERE AX 대표의 ‘Vision을 넘어 Action으로–피지컬 AI 혁신과 DARA 파운데이션’ 순으로 이어졌다.



조용로 초대회장은 “협회는 기업·정부·연구소·지자체를 잇는 가교가 돼 피지컬 AI 분야에서 대한민국이 글로벌 허브로 성장하도록 뒷받침하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



