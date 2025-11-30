시사 전체기사

대학 구내식당서 5000원 ‘위조 식권’…“범인 특정 안 돼”

입력:2025-11-30 14:17
위조 식권 사용금지를 알리는 공고문. 연합뉴스

부산의 한 대학 구내식당에서 ‘위조 식권’이 발견됐다.

30일 교육 당국에 따르면 지난 4월 부산의 한 대학 구내식당에서 위조된 식권 2장이 발각됐다. 종이 재질인 식권 1장의 가격은 5000원 내외인데 그 크기와 내용이 실제와 같이 교묘하게 위조된 것이었다.

대학 측은 배식대 식권함에 위조 식권 사용 금지를 당부하는 공고문을 부착해 재발 시 법적 대응을 예고했다. 식권 위조와 사용은 유가증권 위조죄 등에 해당하는 중범죄로 10년 이하의 징역에 처할 수 있다.

대학 내 식당은 재학생과 교직원은 물론 외부인 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 시설이다. 현재까지 누가 식권을 위조해 사용했는지 확인되지 않은 것으로 알려졌다.

대학 관계자는 “공고문 부착 이후에는 위조 식권이 발견되지 않고 있다”면서도 “향후 위조 식권이 또 발견되면 CCTV 검색 등을 거쳐 경찰 고발 등 법적 조치를 검토할 것”이라고 말했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

