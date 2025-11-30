30층 이상 고층 빌딩 949개…서울시, 화재안전관리 강화
서울시가 최근 홍콩 고층 아파트 화재를 계기로 30층 이상 고층건축물에 대한 화재안전관리를 전면 강화한다. 특히 고층건축물에 대한 방재실 합동대응체계를 새롭게 구축한다.
서울시 소방재난본부는 고층건축물에 대한 긴급 화재안전관리 강화대책을 추진한다고 30일 밝혔다.
소방본부에 따르면 지난 10월 말 기준 서울시 내 고층건축물은 949개동으로 이 중 32개동이 초고층건축물이다. 고층건축물 건설현장도 36곳이다. 고층건축물은 30층 이상 높이 120m 이상인 건축물, 초고층건축물은 50층 이상 높이 200m 이상인 건축물을 의미한다.
먼저 소방본부는 30층 이상 고층건축물 건설현장 36곳을 대상으로 긴급 화재안전조사를 실시한다. 임시 소방시설 설치 및 관리사항, 화기 취급 등 공사장 화재안전관리 사항에 대해 집중 점검한다.
또한 모든 현장에 관리자급 소방공무원을 지정해 월 1회 이상 화재안전관리 현장점검과 공정률별 중점관리사항 지도를 병행한다.
고층건축물의 설계-건축-완공-사용 전 단계에서의 안전장치도 강화한다. 설계 단계에서는 ‘서울특별시 성능위주설계 가이드라인’을 엄격히 적용한다. 성능위주설계란 법령상 대상이 되는 고층건축물에 대해 화재위험성을 평가하고 그 결과에 따라 화재안전성능이 확보될 수 있도록 설계하는 걸 말한다.
공정률 80% 이상에 이른 고층건축물 공사현장에 대해서는 전체 현장점검을 실시하고, 성능위주설계 대상 건축물은 설계대로 시공이 이뤄지는지 민·관 합동점검으로 확인한다.
사용 중인 고층건축물은 화재안전조사를 통해 소방안전관리 계획 이행 여부와 소방시설, 피난·방화시설 유지관리 실태를 점검한다.
특히 화재 상황의 ‘컨트롤타워’ 역할을 하는 방재실과의 공조를 강화하기 위해 50층 이상 초고층건축물 전부에 대해 반기 1회 민·관 합동훈련을 실시하고, 고층건축물 전체를 대상으로 소방대원과 방재실의 합동근무를 반기 1회 추진한다.
홍영근 서울시 소방재난본부장은 “고층건축물은 화재 시 대형인명 피해의 우려가 있어 이를 예방하기 위해서는 안전관리자 뿐만 아니라 입주자 모두의 관심이 필수”라며 “현장 중심의 촘촘한 화재안전망 구축으로 시민 안전을 최우선으로 지키겠다”고 밝혔다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사