광주시교육청, 6일 예비 고1·학부모 입시 아카데미
EBS 대표강사 등 초청
광주시교육청은 12월 6일 오후 2시 광주시교육청교육연구정보원 대강당에서 올해 마지막 ‘광주진학 학부모 아카데미’를 개최한다고 30일 밝혔다.
이번 학부모 아카데미는 대학 입시 준비를 시작하는 예비 고1(중3) 학생들과 학부모의 궁금증을 해소하고, 맞춤형 대입 전략을 지원하기 위해 마련됐다.
특히 ‘수능과 내신의 영어 학습법 및 맞춤형 대입 전략’을 주제로 EBS 대표강사들이 관련 노하우를 전달한다.
1부에서는 EBS 영어영역 대표강사인 서울 경기고 김보라 교사가 영어 학습법을 전한다. 김 교사는 서울 중부교육지원청 영어듣기 평가 및 진단평가 출제위원을 역임했다. 또 국립국제교육원 EPIK 원어민 교사 대상 수업 방법을 강의했으며, ‘Middle School English 1, 2, 3’(2015, 천재), ‘EBS 뉴런 영어’ 등을 집필했다.
2부에서는 EBS 입시·면접 대표강사인 서울 한양대사대부고 윤윤구 교사가 예비 고1(중3) 맞춤형 대입 지원 전략을 소개한다. 윤 교사는 EBS 대입상담실 진학 상담위원을 지냈으며, ‘2027 대한민국 대학입시 트렌드’, ‘아는만큼 보이는 입시의 기술’ 등을 집필했다.
아카데미 참여를 희망하는 학생과 학부모는 오는 2일까지 광주진로진학지원센터 누리집을 통해 신청하면 된다. 당일 현장 접수도 가능하다. 특강은 행사가 끝난 후 EBSi 홈페이지에 탑재된다.
이정선 광주시 교육감은 “곧 고등학생이 되는 중3 학생들이 변화된 입시에 맞춰 체계적으로 대학입시를 준비할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
