파주시, 연풍리 성매매집결지 ‘사회복지시설’로 전환
도시계획시설 결정 고시…공간 전환 본격화
경기 파주시가 연풍리 성매매집결지 일원을 ‘가족센터 등 사회복지시설’로 지정하는 도시계획시설 결정을 고시하며, 해당 지역의 복지·문화공간 전환 작업이 본격적인 단계에 들어섰다.
이번 조치는 성매매집결지 폐쇄 이후 추진되는 ‘연풍리 공간 전환 사업’의 일환으로, 인권유린의 상징이었던 지역을 시민이 함께 이용하는 복합 복지·문화공간으로 탈바꿈시키기 위한 기반 마련이다.
시는 가족센터, 성평등광장, 치유정원, 라키비움(도서관·기록관·박물관) 등을 2028년까지 조성할 계획이며, 이어 시립요양원, 건강증진형 보건지소, 파크골프장, 공영주차장, 공공도서관 등 중장기 사업도 추진해 연풍리 일대를 ‘열린 시민 공간’으로 재정비할 방침이다.
김경일 파주시장은 “그동안 파주시는 성 매수 차단을 위한 ‘올빼미 활동’ 등 다양한 시민 운동과 함께 연풍리 성매매집결지 폐쇄를 추진해왔다”라며 “이번 도시계획시설 결정은 단순한 공간의 전환을 넘어, 파주시의 미래를 위한 시대적 소명을 완성하는 과정”이라고 밝혔다.
이어 “연풍리 일대는 70여 년간 성매매집결지가 자리하며 인신매매와 성 착취 등 중대한 인권유린이 지속된 공간이었으나, 이제는 시민들이 일상적으로 이용하고 성평등·돌봄·성장이 실현되는 생활공간으로 전환하는 중대한 변화의 길에 들어섰다”며 “이 지역의 오랜 도시문제를 시민과 함께 해결하고, 그 자리를 시민의 일상과 문화가 살아 숨 쉬는 열린 공간으로 되돌리는 것이 이번 사업의 핵심”이라고 말했다.
한편, 파주시는 이번 고시를 계기로 세부 설계와 행정 절차를 본격적으로 진행하고, 단계별 사업을 통해 연풍리를 ‘불법과 단절의 공간에서 시민이 함께 꿈꾸는 미래의 공간’으로 전환하는 데 속도를 낼 계획이다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
